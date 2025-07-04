Danışmanlık şirketi Henley & Partners tarafından yayımlanan rapora göre, 2025 yılında 142 binden fazla milyonerin başka bir ülkeye taşınması bekleniyor.

Bu kişilerin yaklaşık 3.600’ünün İtalya’yı tercih edeceği öngörülüyor. Bu sayı, İtalya’yı Birleşik Arap Emirlikleri (9.800) ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (7.500) ardından üçüncü sıraya yerleştiriyor.

İtalya’nın bu ilgiyi çekmesinde jeopolitik gerilimlerin yanı sıra artan küresel vergi rekabeti de etkili. Son on yılda, yer değiştirmeye hazır yüksek gelirli bireylerin sayısı iki kattan fazla artmış durumda.

‘CR7’ vergisinin etkisi

Euro News'ün haberine göre İtalya’nın 2017 yılından bu yana uyguladığı özel vergi, ülkeye milyoner çekilmesinde önemli rol oynuyor.

Futbolcu Cristiano Ronaldo’nun transferiyle anılan ve kamuoyunda “CR7 kuralı” olarak bilinen düzenleme kapsamında, ülkede ikamet eden ancak yurtdışından gelir elde eden bireyler, bu gelirleri için 15 yıl boyunca yıllık 200.000 euro sabit vergi ödüyor. Aile üyeleri için de 25.000 euroluk indirim uygulanıyor.

İtalya’nın finansal varlığı 7 trilyon dolara yaklaştı

Boston Consulting Group’un 2025 Küresel Servet Raporu’na göre, İtalya’da yatırım yapılabilir toplam finansal varlık 2024 itibarıyla 6,9 trilyon dolar olarak hesaplandı.

İtalya’da halihazırda yaklaşık 517.000 milyoner ve 2.600 ultra zengin birey bulunuyor.

Milyonerlerin gözdesi diğer bölgeler

Sıfır vergi uygulaması ve dinamik yatırım ortamıyla Dubai öne çıkarken, yüksek vergiler ve siyasi belirsizlikler nedeniyle Londra gibi şehirlerden milyoner göçü yaşandığı bildiriliyor.

Henley & Partners’ın verilerine göre, Londra son on yılda yaklaşık 30.000 milyoner kaybetti.