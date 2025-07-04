Apple’ın kurucusu Steve Jobs, teknoloji dünyasına yön vermesinin yanı sıra, insan kaynakları yaklaşımıyla da dikkat çeken bir isimdi.

Özellikle işe alım süreçlerinde, adayların yalnızca teknik yeterliliklerine değil, aynı zamanda motivasyonlarına ve kişisel değerlerine de büyük önem verirdi.

Jobs’ın iş görüşmelerinde en sık sorduğu ve kendi ifadesiyle en anlamlı bulduğu soru ise oldukça basitti: "Neden buradasın?"

"Neden buradasın?"

2010 yılında All Things Digital D8 Konferansı’nda yaptığı bir konuşmada bu sorunun önemine değinen Jobs, bir saatlik bir görüşmede bir aday hakkında her şeyi öğrenmenin mümkün olmadığını, dolayısıyla kararların büyük ölçüde sezgiye dayandığını söylemişti.

Jobs’a göre asıl önemli olan, adayın verdiği cevaptan çok, o cevabın ardındaki anlamdı.

Bu basit ama etkili soruyla, adayın Apple'da çalışma isteğinin ardında yatan gerçek motivasyonun anlaşılması hedefleniyordu.

Steve Jobs, teknik becerilerin ölçülmesinin nispeten kolay olduğunu; ancak bir adayın o işe neden başvurduğunu, neyi amaçladığını ve kişisel hedeflerini anlamanın çok daha önemli olduğunu vurguluyordu.

Inc.'nin haberine göre Jobs, görüşmelerde adaylara gurur duydukları bir şeyden bahsetmelerini de isterdi. Böylece onların değer verdikleri şeyler hakkında fikir sahibi olabiliyordu.

Jobs’ın bu yaklaşımı, yalnızca üst düzey mühendislik pozisyonları için geçerli değildi. Farklı departmanlar için yapılan iş görüşmelerinde de bu yöntem kullanılıyordu. Bu pozisyonlarda adaylara sıklıkla “Neden burada çalışmak istiyorsun?” sorusu yöneltildi.

Çoğu aday bu soruya “İşe ihtiyacım var” yanıtını verirken, bazıları daha kişisel ve doğrudan cevaplar veriyordu. Örneğin, “Yeni bir araç aldım ve taksitlerini ödemem gerekiyor” gibi.

Bu tür yanıtlar, adayın gerçekten çalışmaya istekli ve kararlı olduğunu gösteriyordu. Gözlemlere göre, bu şekilde cevap veren kişiler iş yerinde daha verimli oluyor, fazla mesaiye gönüllü oluyor ve tam zamanlı kadroya geçme konusunda daha hevesli davranıyordu.

Steve Jobs’ın Neden buradasın?” sorusu, adayın şirkete ne katacağından çok, şirketin adayın hayatına ne katacağına odaklanan bir yaklaşımı yansıtıyor. Jobs’a göre, kişinin kendi gelişimini hedeflemesi, yaptığı işe daha fazla emek vermesini sağlıyor.