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Morgan Stanley'den TCMB için faiz tahmini

Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın iç talepte yaşanan yavaşlamanın hızı konusunda rahat olduğu değerlendirmesinde bulundu ve bu yıl politika faizinde değişikliğe gidilmeyeceği yönündeki beklentisini korudu.

04 Eylül 2024 | 09:07
Morgan Stanley'den TCMB için faiz tahmini

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrası yayımlanan, ekonomist Hande Küçük imzalı değerlendirmede, “Bugünkü enflasyon verisi TCMB’nin yönlendirmeleri ve piyasa beklentileri ile büyük ölçüde uyumlu olsa da, hizmet enflasyonunun halen yüksek ve yapışkan seyretmesi ve son enerji fiyat artışlarının potansiyel yansımaları, bize göre TCMB’nin sıkı parasal duruşunu sürdürmesine ve iletişimde sıkılaştırma eğilimini korumasına yol açacaktır” denildi. 

Raporda şu ifadeler yer aldı: 

"Bu durum, PPK’nın geçen aydan itibaren hizmet enflasyonuna ve geniş tabanlı enflasyon beklentilerine yaptığı vurguyu artırmasıyla uyumlu olacaktır. TCMB’nin son dönemde aldığı makroihtiyati sıkılaştırma tedbirlerinin, büyümede süregelen zayıflamaya rağmen finansal koşulların sıkı tutulmasına yönelik kararlılığın altını çizmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz."

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