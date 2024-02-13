Mücevher sektöründen 'kota' isyanı

Altın ithalatına getirilen kotanın ardından kilogramda oluşan ortalama 3 bin dolarlık fark, yerli mücevher sektörünü zorluyor. Sektörün rekabet şartlarını kaldıramadığını vurgulayan Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, “İhracatçılarımız, altın fiyatlarındaki farklılıkları kaldıramadığı için başka ülkelerde fabrika yatırımı hazırlığı yapmaya başladı. Son yıllarda ülkemize yatırım yapan yabancı yatırımcılar da şimdiden Dubai ve İtalya başta olmak üzere farklı ülkelere gitmeye başladı” dedi.

"KAÇAKÇILIĞIN ÖNÜNÜ AÇIYOR"

Son dönemde altın ithalatına kota getirilmesi nedeniyle arzın talebi karşılayamaz duruma geldiğini belirten Yakın, şu görüşleri dile getirdi:

“Bizim rakiplerimiz altının kilogramı için 65 bin dolar öderken biz 68 bin dolar ödeyerek almak zorunda kalıyoruz. Buna iç piyasa da dâhil. Bu da kaçakçılığın önünü açıyor. Sektörü zor duruma sokup, fırsatçıların buradan para kazanmasına izin veremeyiz. Ankara’ya gidiyoruz, sağ olsunlar sayın bakanlarımız konuyla çok ilgileniyorlar. Ancak neticede bürokrat arkadaşların bir düzenlemeyi bakanlarımıza onaya götürmeden önce bizimle konuşması ülkemiz açısından çok faydalı olacaktır. Altın ticaretini tarih boyunca kimse durduramadı ki kota durdursun. Altın, enerji ile cari açığı düşüremeyiz. Resmi olarak altın ithal edilmediği için cari açık düşmüş gibi görünüyor. Ülkemize kaçak olarak sokulan altınlar ve onlara karşılık ödenen dövizleri denkleme katmıyoruz. Bunlar denklemde olmadığı için rakamlara yansımıyor.”

"YIL SONUNDA GRAM ALTIN 3 BİN TL'YE DAYANIR"

Sınırlardan altın aktığını vurgulayan Yakın, “Arabasına, bavuluna altını koyan, eşinin boynuna zincirleri, beline altın kemerleri takan soluğu Türkiye’de alıyor. Böyle bir para yok! Dünya fiyatlarından Dubai’den 700 dolar ucuza alıp, gelip Türkiye’de 3 bin dolar karla satıyorlar. Farkları en çok tetikleyen de bankaların verdiği faiz. Bu faizlerle altına talep olması normal. Altın güvenilir liman olduğu için insanlar da altına yöneliyor. İhracat için bize gelen altın yastık altına gitmiyor. Gitseydi zaten ya bu ülke çok zengin olurdu ya da bu kadar ithalat yapamazdı” şeklinde konuştu.

Dolar kurunun sene sonunda 40-45 TL arasında kalacağını ön gördüklerini belirten Yakın, gramın ise 2 bin 750 ila 2 bin 942 TL arası bir yerde olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Onsun sürekli değerlendiğini aktaran Yakın, onsun bir gün 5 bin dolar olmasını beklediklerini ifade etti.