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Müşteri Deneyimi & Teknolojileri Zirvesi konseptini yeniliyor

Nice Medya tarafından 12 yıldır düzenlenen Müşteri Deneyimi & Teknolojileri Zirvesi, bu yıl katılımcılarına bire bir görüşmelerle konsept yeniliyor. Etkinlik, 27 Mayıs’ta Point Hotel’de deneyim profesyonellerini bir araya getirecek.

08 Mayıs 2025 | 16:25
Müşteri Deneyimi & Teknolojileri Zirvesi konseptini yeniliyor

Müşteri Deneyimi & Teknolojileri Zirvesi, 12. yılında konseptinde yeniliğe giderek deneyim profesyonellerini bire bir buluşturuyor. 

Nice Medya organizasyonuyla düzenlenen zirve, bu yıl katılımcılarına konferans ve fuaye alanındaki klasik etkileşimlerin ötesinde, özel toplantı odalarında 1’e 1 görüşmelerle bağlantılar kurma fırsatı sunuyor.

27 Mayıs’ta Point Hotel’de gerçekleşecek etkinlikte, katılımcılar bankacılık, sigorta, perakende, e-ticaret, otomotiv, kamu, gıda, ödeme sistemleri, çalışan deneyimi ve enerji gibi çok geniş bir yelpazede sektörlerden, müşteri deneyimi alanında fark yaratan kurumların liderleriyle bir araya gelecek. Aynı zamanda, bu başarı hikâyelerine katkı sağlayan en yeni teknolojilerin temsilcileri de zirvede yerlerini alacak.

 

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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
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