Müşteri Deneyimi & Teknolojileri Zirvesi konseptini yeniliyor

Müşteri Deneyimi & Teknolojileri Zirvesi, 12. yılında konseptinde yeniliğe giderek deneyim profesyonellerini bire bir buluşturuyor.

Nice Medya organizasyonuyla düzenlenen zirve, bu yıl katılımcılarına konferans ve fuaye alanındaki klasik etkileşimlerin ötesinde, özel toplantı odalarında 1’e 1 görüşmelerle bağlantılar kurma fırsatı sunuyor.

27 Mayıs’ta Point Hotel’de gerçekleşecek etkinlikte, katılımcılar bankacılık, sigorta, perakende, e-ticaret, otomotiv, kamu, gıda, ödeme sistemleri, çalışan deneyimi ve enerji gibi çok geniş bir yelpazede sektörlerden, müşteri deneyimi alanında fark yaratan kurumların liderleriyle bir araya gelecek. Aynı zamanda, bu başarı hikâyelerine katkı sağlayan en yeni teknolojilerin temsilcileri de zirvede yerlerini alacak.