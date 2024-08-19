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Naci Görür'den Muş depremi yorumu: Bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz

AFAD, Muş'un Varto ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem bilimci Naci Görür, son depremle ilgili dikkat çeken açıklama yaptı. Görür, "Deprem tam KAF ile DAF’ın kesişme noktasında. Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem bekleniyor. Bu görece küçük depremin bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz." dedi.

19 Ağustos 2024 | 00:26
Son Güncellenme: 19 Ağustos 2024 | 00:32
Naci Görür'den Muş depremi yorumu: Bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından son depremleri duyurdu.

Buna göre Muş'un Varto ilçesinde saat 00:13'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,99 kilometre olarak duyuruldu.

Görür'den endişelendiren yorum 

Prof. Dr. Naci Görür'den Depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, Alabalık-Varto/Muş’ta 4,2 deprem oldu. Deprem tam KAF ile DAF’ın kesişme noktasında. Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem bekleniyor. Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin Bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz. Sevgiyle" dedi. 

 

 

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