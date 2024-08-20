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Net UYP açığı 328,5 milyar dolara çıktı

Türkiye'nin haziran sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 341,7 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 670,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

20 Ağustos 2024 | 10:48
Net UYP açığı 328,5 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Haziran 2024'te geçen yılın sonuna göre yüzde 2,7 artışla 341,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 10,1 artışla 670,2 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, haziranda eksi 328,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2023 sonunda eksi 275,9 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv varlıklar kalemi haziranda 2023 sonuna göre yüzde 1,4 artışla 142,9 milyar dolar, diğer yatırımlar da yüzde 2,4 artışla 127,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 9,8 artışla 51,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeriyle döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle 2023 sonuna göre yüzde 23,6 artışla 188 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırımları 119,7 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları, haziran sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 24,8 artarak 119,7 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 34,6 artışla 39,8 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku yüzde 298,2 artışla 10,5 milyar dolar ve Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,5 artışla 44,4 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 0,5 artarak 362,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 5,6 azalarak 40,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı da yüzde 30,5 artarak 22,2 milyar dolara çıktı.

Bankaların kredi stoku yüzde 5,8 yükselerek 66,3 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 1,1 oranında azalarak 100,1 milyar dolar oldu.

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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı
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