Nisan 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Nisan 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Kira kontratı yenileyecekler tarafından mart ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Nisan ayının ilk haftasında TÜİK tarafından belirlenen mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira hesaplamalarında. Bu ay kira kontratı yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek. İşte TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Nisan 2023 işyeri kira artış oranı...

2023 NİSAN AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?



İş yerleri için zam oranı; artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplamaktadır. Örneğin zam Nisan ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Mart ayındaki 12 aylık ortalamalara göre, yani % 70,02 oranında artış yapılabilecektir.

2023 NİSAN AYI İŞYERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2023

TÜFE Kira Artış Oranı: %70,02

Kira Artış Tutarı: 7.020,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 17.020,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 204.240,00 TL

KİRA ZAMLARINA 2023 TEMMUZ'A KADAR SINIRLAMA



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.



Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.



Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

2023 NİSAN AYI KONUT KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 3.000 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000 TL