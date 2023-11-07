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Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu

Opel Türkiye kasım ayına ilişkin binek ve hafif ticari araçlarındaki kampanyasını duyurdu. İşte markanın açıklamasına göre kampanya detayları ve modellerin başlangıç fiyatları:

07 Kasım 2023 | 13:56
0
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu

Opel Türkiye, Kasım ayına ilişkin kampanya seçeneklerini duyurdu. İşte Opel'den yapılan açıklamaya göre Kasım kampanyasının detayları...

1
Yeni Opel Corsa

Yeni Opel Corsa

YENİ OPEL CORSA YENİ OPEL CORSA Opel'den yapılan açıklamaya göre geçen ay Türkiye'de satışa sunulan yeni Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor. Başlangıç fiyatı: 880.900 TL
2
CORSA ELEKTRİK

CORSA ELEKTRİK

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve lansmana özel Panoramik Cam Tavan ve Navigasyon Paketi ekiyle beraber satılıyor. Başlangıç fiyatı: 1 milyon 175 bin 900 TL.
3
OPEL ASTRA

OPEL ASTRA

Opel Astra, manuel şanzımanlı Editon donanımında, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, otomatik şanzımanlı Edition donanımlı versiyonda 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı: 1 milyon 239 bin 900 TL.
4
ASTRA ELEKTRİK

ASTRA ELEKTRİK

300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı: 1.599.900 TL
5
CROSSLAND

CROSSLAND

Crossland, Elegance donanımıyla, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi veya Elegance donanımında Teknoloji Paketi hediyesiyle satılıyor. Crossland Essential donanımında 'ÖTV Muaf' koşuluna özel, 1 milyon 4 bin 200 TL'lik fiyat sunuyor. Başlangıç fiyatı: 1.104.900 TL
6
MOKKA

MOKKA

Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı: 1 milyon 415 bin 900 TL
7
MOKKA ELEKTRİK

MOKKA ELEKTRİK

250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı: 1 milyon 437 bin 900 TL
8
GRANDLAND

GRANDLAND

Opel Grandland, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile birlikte Ultimate donanımlı versiyonunda, 100 bin TL takas desteği, 1.5 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online satışa özel 249 bin 900 TL'ye varan avantajlarla ve 1 milyon 585 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
9
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Yeni Zafira Life, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 504 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüze 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
10
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Combo Cargo 715 bin 900 TL'den; Combo Life modeli ise 912 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Vivaro Cargo 1 milyon 4bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.​​​​​​​
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