Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek.” bilgisini verdi. Aliyev, Kelbecer’in 15 Kasım, Laçın’ın ise 1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a geri verileceğini duyurdu. Aliyev, anlaşmanın Ermenistan’ın yenilgisi anlamına geldiğini söyledi.

300 CİVARINDA YERLEŞİM BİRİMİ KURTARILDI *

Aliyev, Paşinyan’ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan’ın “demir yumruğu” sayesinde imzaladığını söyledi.

Aliyev, “27 Eylül’den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı.” dedi.

Aliyev, Rus askerinin anlaşma gereği Dağlık Karabağ’da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini duyurdu.

AA’nın haberine göre Aliyev şunları söyledi:

“Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak. Bugünkü bildiride, Rusya ve Türkiye’nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz”

AA’nın bölgeye ilişkin infografiği (9 Kasım):