İşgal altındaki toprakları kurtarmak için hızlı bir ilerleme gösteren Azerbaycan ordusu kısa bir süre önce kritik kentlerden Şuşa’yı işgalden kurtarmıştı. Şuşa, 28 yıldır Ermenistan işgali altında bulunuyordu. Bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Paşinyan, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkes için ortak bir bildiri imzalandığını ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Paşinyan, ateşkesin 01:00 itibari ile başlayacağını aktardı.

Paşinyan, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için ‘son derece acı verici’ olduğunu ancak söz konusu kararın verilmesi gerektiğini belirtti.

Sputnik’in haberine göre Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda “Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ’daki savaşın 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bir bildiri imzaladım. Yayınlanmış olan açıklama metni hem ben hem de Ermenistan halkı için inanılmaz derecede acı verici“ ifadelerini kullandı.

Paşinyan’a göre karar, bölgedeki ‘askeri durumun derinlemesine incelenmesi’ neticesinde alındı.

ERİVAN’DA GERGİN SAATLER *

Sputnik’in haberine göre Paşinyan’ın açıklaması ve ateşkes anlaşması sonrası Erivan’da protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler başbakanlık konutuna yürüdü.

PUTİN’DEN İLK AÇIKLAMALAR *

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00’dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı.” dedi. Putin ayrıca “Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar.” ifadelerini kullandı.

AA’nın aktardığı habere göre Putin, televizyon yayınında yaptığı açıklamada, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin ortak açıklamayı kabul ettiğini bildirdi.

“Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00’dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar.” diyen Putin, Dağlık Karabağ’daki temas hattı ve Karabağ’ın Ermenistan ile bağlandığı koridorda Rusya barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti.

Yerinden edilmişlerin ve mültecilerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin kontrolünde Dağlık Karabağ’a ve etrafındaki bölgelere döneceğini aktaran Putin, esir ve cenazelerin değişiminin yapılacağını söyledi.

Bölgenin ulaşım bağlantılarında engellerin kaldırılacağını belirten Putin, “Ulaşım, iletişimin kontrolü, Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından da sağlanacak.” dedi.

Putin, “Varılan anlaşmalar, Dağlık Karabağ krizinin uzun vadeli ve kapsamlı çözümü için adil temelde, Ermeni ve Azerbaycan halklarının çıkarları doğrultusunda gerekli koşulları oluşturacak.” ifadesini kullandı.