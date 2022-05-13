Peugeot Türkiye, Mayıs kampanyasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan detaylar şöyle:
- SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler, 80 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 120 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredilerden, SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler ise 115 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.
- Peugeot SUV 5008 için 120 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.
- Peugeot 508, 80 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 120 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor
- Peugeot 208’de 35 bin TL için 12 ay vadeli sıfır veya 50 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli faizli kredi imkanı sunuluyor.
- Ticari sınıftaki Peugeot Rifter’da, ay boyunca 100 bin TL’ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 170 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.
- Diğer hafif ticari araç modelleri ise 120 bin TL’ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 200 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.
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