Avrupa Birliği’nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa Birliği’ne yaklaşık 280 liraya denk geliyor.

Avrupa Birliği(AB) ve birlikte aşı geliştiren ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech şirketleri arasında tedarik anlaşması imzalandı.

NTV’de yer alan habere göre, AB 300 milyon doz aşı karşılığında 4,65 milyar euroya anlaştı. Bu kapsamda, Avrupa Birliği yüzde 95’ten fazla koruma sağladığı duyurulan aşının tek dozu başına 15, 5 euro (Yaklaşık 140 Türk lirası) ödeyecek. Aşı iki doz halinde uygulandığından, maliyeti 31 euroya (yaklaşık 280 Türk lirası) denk geliyor.