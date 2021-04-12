Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kaybederek günü 1.375,91 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 456 bin 600 liraya geriledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 6,41 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 1,88, hizmetler endeksi yüzde 0,98 ve teknoloji endeksi yüzde 1,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,98 puan ve yüzde 1,26 gerileyerek 1.414,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20’si prim yaptı, 77’si geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Halkbank, Petkim ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları nedeniyle pay piyasalarındaki baskının devam ettiğini belirterek, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD’de enflasyon, Çin’de dış ticaret, Almanya’da ZEX Ekonomik Beklenti Endeksi’nin takip edileceğini söyledi.

ANALİST YORUMU NE?

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.340 desteğinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 1.400 ve 1.440 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,04 artmasını bekliyor. Ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,21 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Ocak 2020’de yıllık yüzde 11,4 ve aylık yüzde 1 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 7,5 yükselmişti.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 düşüşle 456 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1624 lira, satışta 8,1951 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1326 lira, satışta 8,1652 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1915, sterlin/dolar paritesi 1,3745, dolar/yen paritesi de 109,38 düzeyinde seyrediyor.