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  • Dilan ve Engin Polat'ın el konulan otomobilleri böyle görüntülendi

Dilan ve Engin Polat'ın el konulan otomobilleri böyle görüntülendi

Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi...

06 Aralık 2023 | 19:39
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Dilan ve Engin Polat'ın el konulan otomobilleri böyle görüntülendi

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında el konulan araçlar Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. İşte o araçlar:

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TMSF'YE DEVREDİLDİ

TMSF'YE DEVREDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve önceki gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince teslim alındı.
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KAYIT ALTINA ALINDILAR

KAYIT ALTINA ALINDILAR

Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturuldu ve kayıt altına alındı.
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SAYILARI 16'YI BULUYOR

SAYILARI 16'YI BULUYOR

Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar AA tarafından görüntülendi.
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İŞTE O ARAÇLARIN FOTOĞRAFLARI

İŞTE O ARAÇLARIN FOTOĞRAFLARI

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