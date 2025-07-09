PTT bu yıl personel alımı yapacak mı?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), posta, kargo, bankacılık ve lojistik gibi geniş bir yelpazede sunduğu hizmetlerle ülkenin dört bir yanında milyonlarca vatandaşa ulaşıyor. Bu geniş hizmet ağı ve sürekli gelişen yapısı nedeniyle, PTT her yıl iş arayanların radarında önemli bir yer tutuyor. Kurumun zaman zaman personel alımı yapacağına dair iddialar, özellikle sosyal medya ve çeşitli internet platformlarında sıkça dolaşıma giriyor. Bu iddialar, PTT'de kariyer yapmak isteyen adaylar arasında heyecan ve beklenti yaratmaya devam ediyor.

PTT 2025 yılında personel alımı yapacak mı?

2025 yılı boyunca sosyal medya platformlarında PTT'nin 10 bin ila 55 bin arasında personel alımı yapacağına dair dolaşan iddialar, iş arayanların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu iddialar, posta dağıtıcısı, gişe ve büro görevlisi, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, teknik personel, mühendis, avukat ve mimar gibi geniş bir yelpazedeki pozisyonları kapsıyor.

Ancak, bu iddialarla ilgili önemli bir ayrıntı bulunuyor: Bazı kaynaklar alımların KPSS şartı aranmadan veya mülakatsız yapılacağını öne sürse de, bu iddialar PTT'nin resmi kaynakları tarafından henüz doğrulanmadı. PTT'nin resmi internet sitesi (www.ptt.gov.tr) ve İŞKUR platformlarında, 2025 yılı için genel ve büyük çaplı bir personel alımı duyurusu şu an itibarıyla yer almıyor.

Genel bir duyuru olmamasına rağmen, Temmuz 2025'te dikkat çeken bir gelişme yaşandı. PTT'nin iştiraki olan PTTPAL (PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.) için İŞKUR üzerinden güvenlik görevlisi alımı ilanı yayımlandı. 2 Temmuz 2025 tarihinde başlayan bu süreç, KPSS ve belirli mezuniyet şartı aranmadan yapılan bir işçi alımı olarak öne çıktı. Bu durum, PTT'nin ana bünyesinden olmasa da, iştirakleri aracılığıyla sınırlı çapta personel alımları gerçekleştirebileceğine işaret ediyor.

İş arayanların, PTT ve bağlı kuruluşların personel alımlarına ilişkin en doğru ve güncel bilgilere ulaşmak için resmi kanalları (PTT'nin resmi web sitesi, İŞKUR ve resmi gazete ilanları) düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

PTT alımları iş başvurusu nasıl nereye yapılır?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından yapılacak olası personel alımları için başvuru süreçleri, genellikle PTT'nin resmi kanalları üzerinden yürütülüyor. İş arayanların bu süreçte dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

Başvuru Kanalı ve Süreci:

PTT personel alımı duyuruları yayımlandığında, başvurularla ilgili tüm detaylar duyurunun kendisinde yer almaktadır. Ancak genel uygulama olarak, iş başvuruları PTT'nin resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adaylar, duyuruda belirtilen tarihler arasında PTT'nin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Başvuru Şartları:

Başvuru sırasında adayların belirli şartları karşılaması beklenir. Bu şartlar, alım yapılacak pozisyona ve döneme göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle şunları içerebilir:

Yaş Sınırı: Belirli bir yaş aralığında olmak.

KPSS Puanı: Bazı kadrolar için belirlenen KPSS puan türünden yeterli puanı almış olmak (işçi alımlarında KPSS şartı aranmayabilir).

Eğitim Durumu: İlan edilen pozisyonun gerektirdiği minimum eğitim seviyesine (lise, ön lisans, lisans) sahip olmak.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.

Sağlık Durumu: Görevini yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması.

Diğer Şartlar: Pozisyonun özelliğine göre (sürücü belgesi, sertifikalar vb.) ek şartlar da aranabilir.