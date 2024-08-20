Reasürans sermayesi ilk çeyrekte 695 milyar dolara ulaştı

Risk Sermayesi alanında analitik verilerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, 2024 yılı 2. çeyreğine ait Küresel Sigorta Pazarına Genel Bakış Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre çok sayıda sigortacının 2023 yılında sağlıklı kârlar bildirmesi ve reasürans piyasasındaki kayda değer iyileşmelerin etkisiyle 2024 yılının 2. çeyreğinde sigorta sektörü büyüme odaklı bir seyir izlemeye devam etti. Sigortacıların büyüme hedefleri ve pazardaki sağlıklı rekabet, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının da hafiflemesine ve 2. çeyrekte genel olarak yatay seyretmesine yol açtı. Tercih edilen ve iyi performans gösteren risklerin fiyatlarında düşüş yaşanırken daha az tercih edilen zorlu riskler için önceki çeyreklere göre daha düşük seviyelerde de olsa fiyat artışları devam etti.

Sigorta piyasası eğilimlerinin yararlı bir göstergesi olan reasürans yenilemeleri de istikrarlı bir iyileşme gösterdi. Raporda yer alan verilere göre 2024 yılının ilk çeyreği sonunda reasürans sermayesi 695 milyar dolar ile yeni bir rekora ulaştı. Güçlü bir sermayeye sahip sigorta ve reasürans piyasasına rağmen, doğal afet sigortalarında hasar miktarı 2023'te 1 milyar doları aşan 37 rekor olayla oynaklığını sürdürüyor.

EMEA Bölgesi’nde siber güvenlikte kapasite artışı devam ediyor

Raporda, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı EMEA Bölgesi’nde sigortacıların hem yerel hem de çok uluslu risklerde büyüme arayışında olmaları nedeniyle kaza sigortaları piyasasında rekabetin sağlıklı bir şekilde devam ettiğine dikkat çekiliyor. Sigortacılıkta siber saldırılar için kapasite artmaya devam ederken fidye yazılımlar, en fazla tazminat talebine neden olan alan oldu. Yönetici sorumluluk sigortasında bazı sigortalılar; suç, istihdam ve siber saldırılar gibi yan branşlarda genişletilmiş teminatlar ve daha yüksek limitlerden faydalanmak için arayışa girdi. Emlak piyasası, büyüme stratejileri izleyen sigortacılar sayesinde iyileşme gösterirken otomobil piyasasında, artan onarım maliyetlerinden kaynaklanan yüksek tazminatlara ve doğal afet olaylarından kaynaklanan hasarlara bağlı olarak fiyat artışları görüldü.

“2024 yılının ikinci çeyreği yerel ve global ölçekte dikkat çekici fırsatlar sundu”

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Aon Türkiye Eş CEO'su Ferhan Özay, “2024 yılının ikinci çeyreğinde sigorta piyasasında yaşanan gelişmeler hem yerel hem de global ölçekte dikkat çekici fırsatlar sundu. Sigorta sektöründe sağlanan büyüme ve rekabetçi ortam, müşteri lehine şartlar yarattı ve bu süreç, Aon olarak müşterilerimize daha uygun fiyatlar, esnek poliçe seçenekleri ve genişleyen teminat imkânları sunmamıza olanak tanıdı. Ayrıca, artan kapasite ve piyasa oyuncularının esnekliği, risk yönetimi ve sigorta çözümlerinde müşterilerimize daha fazla değer katmamızı sağladı. Bu raporumuz global ve bölgesel piyasalarda yaşanan önemli trendleri ve bu trendlerin müşterilerimiz için yarattığı fırsatları detaylandırması açısından önem taşıyor.” dedi.

Raporda otomobil, kaza/sorumluluk, siber, yönetici sorumluluk ve emlak olmak üzere sigorta pazarının nakliyat dışındaki beş temel branşındaki son verilere de yer verildi:

• Otomobil: Enflasyon, yüksek onarım maliyetleri, kazaların artması ve sigortacıların birleşik rasyo hedefleri ticari otomobil piyasasını baskı altında tutmaya devam etti. Büyük filolar riskli olarak değerlendirildi ve olumsuz hasar deneyimi olanlar daha zorlu bir ortamla karşı karşıya kaldı. Daha küçük filolar ise genellikle daha fazla ilgi gördü. Elektrikli araçlar da sigorta dünyasında önemini korudu. Telematik ve diğer araç güvenliği ve sürücü eğitimleri ile ilgili teknolojilerin kullanımı da dâhil olmak üzere risklerin ayrıştırılması, sigortaların yenilenmesinde daha iyi sonuçların anahtarı olmaya devam etti.

• Kaza/Sorumluluk: ABD’den kaynaklı riskleri olan veya ağır sektörlerde faaliyet gösteren müşteriler, sigortacıların sürdürülebilir fiyatlandırma arayışları nedeniyle kapasite kısıtlamalarının, katı sigortalama şartlarının ve fiyat artışlarının olduğu orta ila zorlu piyasa koşulları yaşadı. ABD kaynaklı riski olmayan ve iyi performans gösteren müşteriler ise daha elverişli koşullar gördü.

• Siber: Artan tazminat taleplerine rağmen, artan kapasite ve rekabetin fiyat indirimlerine yol açmasıyla alıcı dostu piyasa koşulları devam etti. Sigortaların yenilenmesi de iş alanına, siber kontrollerin bir önceki yıla göre iyileşmesine ve önceki piyasa ayarlamalarına bağlı olarak değişti. Bunların yanı sıra sigortacılar daha fazla esneklik ve bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için özel teminatlar sunmaya istekli olduklarını da gösterdi. Sistemik risk ve gizlilik riskleri, sigortacılar için kilit bir odak alanı olmaya devam etti.

• Yönetici Sorumluluk: Sağlıklı rekabet ve artan kapasite, tazminat taleplerinin sıklığına rağmen büyümeye devam eden D&O sigortası (yönetici ve yetkili sorumluluk sigortası) pazarında fiyat düşüşlerine yol açtı. Pazar kripto ve madencilik gibi belirli sektörler için sınırlı kaldı. Sigortacılar, çoğunlukla müşteriye özgü riskler nedeniyle daha önce saklama paylarının arttığı alanlarda saklama payı seviyelerinde esneklik göstermiştir. Yapay zekânın yöneticiler ve yetkililer üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin müzakereler artmaya devam etse de teminatlar genel olarak değişmedi. Mevcut elverişli piyasa koşullarından yararlanan bazı sigortalılar, teminatlarını suç, istihdam ve siber gibi yan branşlar ile genişletti.

• Emlak: Fiyatlardaki ılımlı seyir 2. çeyrekte ivme kazandı. 2024 yılının 2. çeyreği, 2017 yılının 3. çeyreğinden bu yana ABD'deki en olumlu pazar ortamı oldu. Bununla birlikte daha yüksek riskli meslekler/riskler ve hasardan etkilenen bazı bölgeler (İskandinavya, Brezilya ve Meksika gibi) zorlayıcı olmaya devam etti ve buralarda fiyat artışları ve kapasite kısıtlamaları ortaya çıktı.

