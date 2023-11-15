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Rekor kıran Ferrari'nin içi böyle görünüyor

1962 yapımı nadir bir Ferrari 330 LM / 250 GTO, 51.705 milyon dolara satılarak İtalyan üreticinin bugüne kadar bir müzayedede satılan en pahalı otomobili oldu.

15 Kasım 2023 | 23:57
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Rekor kıran Ferrari'nin içi böyle görünüyor

Rekor kıran satış Pazartesi günü New York'taki Sotheby's'de gerçekleşti.  İşte detaylar ve araçtan fotoğraflar

1
1962 330 LM/250 GTO

1962 330 LM/250 GTO

CNN'nin haberine göre RM Sotheby's Küresel Müzayede Başkanı Gord Duff, satışın "bu Ferrari'nin dünyanın en çok arzu edilen nesnelerinden biri olarak benzersiz statüsünü vurguladığını" söyledi.
2
1962 330 LM/250 GTO

1962 330 LM/250 GTO

51,7 milyon dolara ulaşan satış, bu büyük rakama rağmen yine de açık artırmada satılan bir araba için tüm zamanların rekoru değil. Bu unvan hâlâ 2022'de 143 milyon dolara satılan Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe'ye ait.
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39 örneği üretilmişti

39 örneği üretilmişti

Efsanevi İtalyan markası tarafından 1962 ve 1964 yılları arasında 250 GTO'nun sadece 39 örneği üretilmişti ve sahiplerinin bu araçları elden çıkarması çok nadir görülür. Bu model de 38 yıl sonra ilk kez satışa çıkmış.
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1962 330 LM/250 GTO

1962 330 LM/250 GTO

Şasi numarası 3765 olan bu örnek İtalyan otomobil üreticisinin kendi Scuderia Ferrari takımının yarıştığı tek GTO Tipo.
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1962 330 LM/250 GTO

1962 330 LM/250 GTO

250 GTO'nun diğer tüm örnekleri, Ferrari tarafından yönetilmeyen özel kişiler ve ekiplere satıldı ve onlar tarafından yarıştı.
6
İlk kez 1962'te yarıştı

İlk kez 1962'te yarıştı

Otomobil ilk kez Mayıs 1962'de Nürburgring 1000 KM'de yarıştı ve burada kendi sınıfında birinci, genel klasmanda ise ikinci oldu.
7
1962 330 LM/250 GTO

1962 330 LM/250 GTO

3765 şu ana kadar açık artırmada satılan en pahalı Ferrari olurken, başka bir 250 GTO şimdiye kadar satılan en pahalı Ferrari rekorunu elinde tutuyor. WeatherTech'in kurucusu ve CEO'su olan ünlü otomobil koleksiyoncusu David MacNeil, 2018'de 4153 GT şasi numaralı aracı 70 milyon dolara satın aldı.
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1962 330 LM/250 GTO

1962 330 LM/250 GTO

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