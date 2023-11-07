Renault ve Dacia'daki Kasım 2023 kampanyası duyuruldu
Renault ve Dacia, kasım ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu.
07 Kasım 2023 | 21:37
Son Güncellenme: 07 Kasım 2023 | 21:56
- Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault, sınırlı sayıdaki 2023 model Megane Sedan'ın otomatik vitesli versiyonlarını ÖTV muafiyetli fiyatla sunuyor.
- Yeni Renault Clio, tüm kampanyalara ek olarak 200 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz seçeneğiyle satılıyor.
- Yeni Renault Austral, 100 bin TL takas indirimi veya 300 bin TL kredi 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz avantajıyla sunuluyor..
- Koleos 140 bin TL'ye varan fiyat indirimi veya 250 bin TL 12 ay yüzde 1,39 faiz seçeneğiyle satılıyor.
- Dacia Duster ise 899 bin TL’den başlayan fiyatlar ve 60 bin takas veya 250 bin kredi, 1,39 faiz seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor.