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Renault ve Dacia'daki Kasım 2023 kampanyası duyuruldu

Renault ve Dacia, kasım ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu.

07 Kasım 2023 | 21:37
Son Güncellenme: 07 Kasım 2023 | 21:56
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Renault ve Dacia'daki Kasım 2023 kampanyası duyuruldu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault, sınırlı sayıdaki 2023 model Megane Sedan'ın otomatik vitesli versiyonlarını ÖTV muafiyetli fiyatla sunuyor.
  • Yeni Renault Clio, tüm kampanyalara ek olarak 200 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Renault Austral, 100 bin TL takas indirimi veya 300 bin TL kredi 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz avantajıyla sunuluyor..
  • Koleos 140 bin TL'ye varan fiyat indirimi veya 250 bin TL 12 ay yüzde 1,39 faiz seçeneğiyle satılıyor.
  • Dacia Duster ise 899 bin TL’den başlayan fiyatlar ve 60 bin takas veya 250 bin kredi, 1,39 faiz seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor.
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