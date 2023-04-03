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Resmi Gazete'de bugün (03.04.2023)

3 Nisan 2023 Tarihli ve 32149 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler şöyle:

03 Nisan 2023 | 09:18
Son Güncellenme: 03 Nisan 2023 | 09:22
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Resmi Gazete'de bugün (03.04.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 

YÖNETMELİKLER
–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Topkapı Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

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  • EURO/USD 1,0866 0,2121%
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  • KANADA DOLARI 1,34705 -0,36244%
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