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Resmi Gazete'de bugün (23.03.2023)

23 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

23 Mart 2023 | 10:14
Son Güncellenme: 23 Mart 2023 | 10:18
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Resmi Gazete'de bugün (23.03.2023)

ATAMA KARARLARI
 

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/158, 159, 160, 161, 162, 163)
 

TEBLİĞLER


–– 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/7)
 

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2022/59, K: 2022/111 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2023/21, K: 2023/22 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2023/1, K: 2023/33 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2023 Tarihli ve 2020/3264 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2023 Tarihli ve 2020/6926 Başvuru Numaralı Kararı
 

İLÂN BÖLÜMÜ
 

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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