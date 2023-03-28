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Resmi Gazete'de bugün (28 Mart 2023)

28 Mart 2023 Tarihli ve 32146 Sayılı Resmî Gazetede yer alan yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler şöyle:

28 Mart 2023 | 01:14
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Resmi Gazete'de bugün (28 Mart 2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2023/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2023/31, K: 2023/24 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2018/21866 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/24582 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2021/9387 Başvuru Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 27/03/2023 Tarihli ve 2023/280 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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