ARA
Bist 100
4943,18
0%
Bist 100
Dolar/TL
19,1521
0,0705%
Dolar/TL
Euro/TL
20,7499
-0,2036%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0834
-0,1074%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1206,87
-0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Resmi Gazete'de bugün (30 Mart 2023)

30 Mart 2023 Tarihli ve 32148 Sayılı Resmî Gazetede yer alan yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler şöyle:

30 Mart 2023 | 02:39
0
Resmi Gazete'de bugün (30 Mart 2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/164)

YÖNETMELİK

–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47)

–– Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2020/67, K: 2022/139 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/2/2023 Tarihli ve 2019/39608 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1206,87 -0,15%
  • ALTIN ONS 1959,99 -0,22%
  • BIST 100 4943,18 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,1521 0,0705%
  • EURO/TURK LIRASI 20,7499 -0,2036%
  • EURO/USD 1,0834 -0,1074%
  • INGILIZ STERLINI 1,23072 -0,04345%
  • JAPON YENI 132,575 -0,22%
  • KANADA DOLARI 1,35704 0,08924%
  • RUS RUBLESI 77,325 0,066%
Günün En Çok Okunanları
Ferrari'nin ünlü şahlanan at logosu ne anlama geliyor?
Son yağışların İstanbul'daki barajlara etkisi belli oldu
Son yağışların İstanbul'daki barajlara etkisi belli oldu
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
SGK çalışanlarına 3 ay ilave fazla mesai ücreti verilecek
SGK çalışanlarına 3 ay ilave fazla mesai ücreti verilecek
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası düşüşle kapandı
Sivil Memurlar Sendikası'ndan zam talebi
Sivil Memurlar Sendikası'ndan zam talebi
29 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
29 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
TOGG'da çekiliş saati belli oldu: Kazananlar hangi avantajlara sahip olacak?
GERİ
İLERİ
Ferrari'nin ünlü şahlanan at logosu ne anlama geliyor?
Son yağışların İstanbul'daki barajlara etkisi belli oldu
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
SGK çalışanlarına 3 ay ilave fazla mesai ücreti verilecek
New York borsası düşüşle kapandı
Son yağışların İstanbul'daki barajlara etkisi belli oldu
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
SGK çalışanlarına 3 ay ilave fazla mesai ücreti verilecek
New York borsası düşüşle kapandı
Sivil Memurlar Sendikası'ndan zam talebi
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
SGK çalışanlarına 3 ay ilave fazla mesai ücreti verilecek
New York borsası düşüşle kapandı
Sivil Memurlar Sendikası'ndan zam talebi
29 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL