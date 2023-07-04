ARA
Bist 100
6025,9
0,18%
Bist 100
Dolar/TL
25,9948
0,1788%
Dolar/TL
Euro/TL
28,335
0,057%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,09
-0,0903%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1611,23
0,51%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Resmi Gazete'de bugün (4 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (4 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün neler var? 04 Temmuz 2023 Tarihli ve 32238 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler...

04 Temmuz 2023 | 09:08
Son Güncellenme: 04 Temmuz 2023 | 09:14
0
Resmi Gazete'de bugün (4 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 6/4/2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması
–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 6/4/2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2023/317)
–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2023/318)
–– Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2023/319)
TEBLİĞ
–– 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2023 Tarihli ve 11933 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2020/47, K: 2023/36 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2019/23351 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2019/16719 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
  • ALTIN GRAM - TL 1611,23 0,51%
  • ALTIN ONS 1927,84 0,32%
  • BIST 100 6025,9 0,18%
  • DOLAR/TURK LIRASI 25,9948 0,1788%
  • EURO/TURK LIRASI 28,335 0,057%
  • EURO/USD 1,09 -0,0903%
  • INGILIZ STERLINI 1,27301 0,2998%
  • JAPON YENI 144,327 -0,243%
  • KANADA DOLARI 1,32096 -0,28647%
  • RUS RUBLESI 89,75 0,2737%
Günün En Çok Okunanları
OSB’lerde kira açmazı büyüyor
Tapuda yeni dönem başladı
Tapuda yeni dönem başladı
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Mayısta ihracatı artan ve azalan sektörler
Mayısta ihracatı artan ve azalan sektörler
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve memur maaşlarına zam açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve memur maaşlarına zam açıklaması
TCMB'den yeni sadeleşme adımı
TCMB'den yeni sadeleşme adımı
Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
GERİ
İLERİ
OSB’lerde kira açmazı büyüyor
Tapuda yeni dönem başladı
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Mayısta ihracatı artan ve azalan sektörler
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Tapuda yeni dönem başladı
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Mayısta ihracatı artan ve azalan sektörler
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve memur maaşlarına zam açıklaması
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Mayısta ihracatı artan ve azalan sektörler
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve memur maaşlarına zam açıklaması
TCMB'den yeni sadeleşme adımı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL