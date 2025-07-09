Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 18 bin personel alımı için süreç devam ederken, adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bakan Kemal Memişoğlu'nun "Eylül ayında ilanımız olacak ve alım yapacağız" açıklamasıyla birlikte gözler, başvuru takvimi ve şartlarının yer alacağı ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yaptığı önemli değerlendirmelerle, sağlık sektöründe büyük bir istihdam müjdesi verdi. Bakan Memişoğlu, "Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" diyerek, binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği alım sürecinin startını verdi.

Bu açıklama ile birlikte, 18 bin sağlık personeli alımına dair ilanın Eylül ayı başında yayımlanması ve ÖSYM'den de KPSS-2025/4 tercih kılavuzunun eş zamanlı olarak yayımlanması bekleniyor. Adaylar, bu büyük fırsat için şimdiden hazırlıklarını hızlandıracak.

Bakan Memişoğlu'nun bu yeni alım duyurusu, yıl içinde gerçekleşen diğer personel alımlarının ardından geldi. Daha önce:

15.342 sözleşmeli personel alımı için tercihler 2–8 Mayıs 2025 tarihlerinde ÖSYM üzerinden alınmıştı.

3 bin 658 işçi alımı için de başvurular 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti.

Sağlık Bakanlığı'nın Eylül ayında gerçekleştireceği 18 bin personel alımı, sektördeki yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Adayların, resmi duyuruları ve kılavuzları yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Eylül ayında yapılacağını duyurduğu 18 bin personel alımı için süreç devam ederken, alımın detaylarına ilişkin merak sürüyor. Özellikle kadro dağılımı ve kontenjan sayıları henüz resmi olarak belli değil.

Bakanlık, bünyesindeki eksik kadroları ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlediği pozisyonları ÖSYM'ye bildirecek. Yayımlanacak olan KPSS-2025/4 tercih kılavuzu kapsamında, bu kadro dağılımına ve her bir branş için ayrılan kontenjan rakamlarına detaylı olarak yer verilecek. Adaylar, tercihlerini bu kılavuzdaki bilgilere göre yapacaklar.

İlk Atamalarda Görülen Branş Dağılımı (Örnek Teşkil Edebilir):

Geçmiş dönemdeki benzer büyük çaplı alımların branş dağılımı, Eylül ayında yapılacak alım için bir fikir verebilir. Önceki atamalarda yüksek kontenjan ayrılan bazı branşlar şu şekildeydi:

HEMŞİRE: 7.597

EBE: 1.280

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM): 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI): 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR): 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ): 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ): 146

BÜRO PERSONELİ: 215

TEKNİKER: 235

TEKNİSYEN: 273

FİZYOTERAPİST: 121

DİYETİSYEN: 74

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ: 75

SOSYAL ÇALIŞMACI: 67

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: 44

PSİKOLOG: 30

PERFÜZYONİST: 25

ODYOLOG: 17

GERONTOLOG: 6

BİYOLOG: 10

DESTEK PERSONELİ: 15

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ: 27

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP): 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT): 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI): 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ): 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE): 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ): 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM): 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ): 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ): 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN): 17

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ): 50

Bu listeleme, önceki bir atama dönemine ait olup, Eylül ayındaki 18 bin kişilik alımda da benzer branşların yüksek kontenjanlarla yer alması beklenmektedir. Ancak kesin ve güncel kadro dağılımı için Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'nin resmi duyuruları beklenmelidir.