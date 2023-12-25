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Saraciye Sanayicileri Derneği’nin yeni başkanı Hasan Süren oldu

Saraciye Sanayicileri Derneği (SSD), yeni başkanını seçti. Son 20 yıldır ilk kez iki adayın yarıştığı seçimlerin kazananı Hasan Süren oldu

25 Aralık 2023 | 15:20
Son Güncellenme: 25 Aralık 2023 | 16:21
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Saraciye Sanayicileri Derneği’nin yeni başkanı Hasan Süren oldu

Saraciye Sanayicileri Derneği’nin (SSD), yeni başkanı Hasan Süren oldu. İki turda tamamlanan ve 20 yıldan sonra ilk kez iki adaylı gerçekleşen seçimlerde Hasan Süren 46 oy alırken; Fahrettin Saraylı ise seçimleri 36 oyla tamamladı. Aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi de olan Hasan Süren, başarılı bir seçim sürecini geride bırakmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Son derece heyecanlı ve centilmence geçen bir seçim sürecini tamamladık. En köklü sektörlerimizden biri olan saraciye sektörüne bugüne kadar emeği geçen ve bu seçim sürecinin bir parçası olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu seçimle tek bir kazananımız var; o da Türkiye saraciye sektörü. İnanıyorum ki sektörümüze emek veren tüm sanayicilerimizle ülkemizin üretimini, istihdamını ve ihracatını artırmak için var gücümüzle çalışarak, bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları büyüteceğiz.” dedi. 

REKABET AVANTAJI İÇİN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YETİŞTİRMEMİZ ŞART

Yeni dönemde izlenecek yol haritasına ilişkin de bilgi veren Süren, “Öncelikle ele alacağımız başlıklardan biri nitelikli iş gücü sorunu olacak. Sektörümüz için en büyük sorunların başında yetişmiş çalışan sorunu geliyor. EYT ile birlikte firmalar nitelikli elemanlarını da kaybetti. Bu bağlamda öncelik vereceğimiz konuların başında eğitim gelecek. Rekabet avantajını korumak için nitelikli iş gücü yetiştirmemiz şart. Saraciye sektörü 2024 yılına çok daha planlı girecek. Bu anlamda ihracatımızın da 2023 yılına göre artış göstermesini bekliyoruz. Dünyada saraciye sektörünün 150 milyar dolarlık bir potansiyeli var. Saraciye ürünleri dendiğinde akla öncelikle günlük hayatımızda sıkça kullandığımız çanta, cüzdan, kemer gibi ürünler geliyor. Ancak eyerden, saat ve telefon kılıfına kadar yaklaşık 50 çeşit ürün saraciye sektörü tarafından üretiliyor. Fatih Sultan Mehmet zamanına dayanan bir sektörümüz var; bu anlamda Türkiye’de en köklü sektörlerden biriyiz. Bu anlamda saraciye sektörümüz, dünyada en bilinen sektörler arasında ilk 2’de ya da ilk 3’te yer alıyor. 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. 2022’de ihracatımız 320 milyon dolar oldu. Bu yıl ise yüzde 11’lik düşüş yaşadık. 2023 bir istisnaydı, daha planlı şekilde 2024’e gireceğiz.” diye konuştu. 

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