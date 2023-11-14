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Schengen vizesi dijitalleşiyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen başvurularının dijital ortamda yapılabilmesini sağlayan düzenlemeyi kabul etti.

14 Kasım 2023 | 10:06
Son Güncellenme: 14 Kasım 2023 | 10:26
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Schengen vizesi dijitalleşiyor

Dün alınan kararlar, imzaların ardından AB Resmi Gazetesi'nden yayımlanacak ve bunun üzerinden 20 gün sonrasında yürürlüğe girmiş olacak. Dijital vize başvurularının ne zaman başlayacağı ise hazırlanacak vize platformuyla ilgili teknik çalışma bittiğinde duyurulacak. 

AB'nin yeni uygulaması yürürlüğe girdiğinde, pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek. Vizeler, mobil cihazlara indirilebilecek. 

  • Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek. 
  • Yeni sistemle başvurular tek bir internet platformu üzerinden işlenecek. 
  • Gerekli evrakların dijital kopyaları, bu platform üzerinden yüklenecek, vize ücreti de buradan yatırılacak. 
  • Başvuru sahiplerine, çoklu ülke ziyareti yapmak istediklerinde başvuruyu hangi ülkenin aldığı bildirilecek. 
  • Sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veri tabanlarıyla uyumlu çalışacak. 
  • Schengen ülkelerinin konsolosluklarına, sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar gitmek zorunda kalacak.

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