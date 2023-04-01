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Seçmen kaydı sorgulama nasıl, nereden yapılır?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını belirtti. Peki, YSK üzerinden seçmen kaydı nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

01 Nisan 2023 | 08:41
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Seçmen kaydı sorgulama nasıl, nereden yapılır?

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? YSK'dan bu konuda açıklama geldi. YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz."

YSK ÜZERİNDEN SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

1-.Adım: https://secmen.ysk.gov.tr/ adresine girin.

2-Adım: Yurtiçi Seçmen Kaydı Sorgulama ya da Yurtdışı Seçmen Kaygı Sorgulama seçeneklerinden size uygun olanını seçin.

3-Adım: Örneğin yurtiçini seçtiyseniz yukarıdaki ekran gelecektir. Burada istenen bilgileri doldurun. Buradaki iki önemli nokta: Seri No'yu boşluksuz olarak girin. Ve eğer doğrulama metnini tam olarak okuyamıyorsanız sesli olarak dinleyebilirsiniz ya da yenileyebilirsiniz.

DOLANDIRICILIK AMAÇLI MESAJLARA DİKKAT

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ise "Seçmen kaydınızı sorgulayın" yazılı; dolandırıcılık amaçlı elektronik posta ve mesajlara karşı uyarıda bulunuyor.

Kurumun sosyal medya hesabından, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde seçmen kayıtlarının sorgulanmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruda, seçmenlere şu uyarılarda bulunuldu:

- "Seçmen kaydınızı sorgulayın" yazılı elektronik posta ve kısa mesaj gönderen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun.

- Söz konusu kanallar aracılığıyla gönderilen şüpheli linkleri açmayın.

- Web adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

- Tarafınıza gönderilen bu tür iletileri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirin.

- Seçmen kaydı sorgulama işlemleri yalnızca "https://secmen.ysk.gov.tr" adresinden, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan, "444 9 975" numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezinden, e-Devlet'ten yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyin.


 

 

 

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