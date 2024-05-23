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Şengen vizesi başvurularında ret oranı artıyor: En çok ret ve onay veren 2 ülke

Türkiye'den Avrupa ülkelerine Şengen vizesi başvurularına ret oranı artarken, 2023'te de bir önceki yılın üzerine çıktı.

23 Mayıs 2024 | 20:34
Son Güncellenme: 23 Mayıs 2024 | 20:35
Şengen vizesi başvurularında ret oranı artıyor: En çok ret ve onay veren 2 ülke

AA muhabiri, Avrupa Komisyonunun, Şengen bölgesindeki AB ülkelerine 2022 ve 2023'te yapılan vize başvurularına ilişkin verilerini derledi. Bu verilere göre, AB ülkelerinin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine 2023'te yapılan Şengen vizesi başvurularının yüzde 16,1'i reddedildi. Bu oran, 2022'de yüzde 15,7'ydi. Türkiye'den yapılan 1 milyon 55 bin 885 Şengen vizesi başvurusunun 169 bin 514'ü onaylanmadı. İşte ülkelere göre tablo ve vizeye en yüksek oranda ret veren ülke:

 

1 Vizeye en yüksek oranda ret veren ülke Estonya

Vizeye en yüksek oranda ret veren ülke Estonya Türkiye'den 2023'te yapılan Şengen vizesi başvurularına en yüksek oranda ret veren temsilcilik olan Estonya'nın Ankara Büyükelçiliği, 1744 başvurudan 741'ini onaylamadı. Bu oran, yüzde 42,5'e tekabül ediyor. Büyükelçilik, 2022'de de Türkiye'den yapılan 1517 vize başvurusunun 786'sını reddetmişti. Bu oran, 2022'deki başvuruların yarıdan fazlasının reddedildiği anlamına geliyor.

2 En yüksek oranda onay veren ülke Portekiz

En yüksek oranda onay veren ülke Portekiz Başvuruların sadece yüzde 6,9'unu reddeden Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği ise Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına en yüksek oranda onay veren temsilcilik oldu.

3 Danimarka 100 başvurudan 39'unu reddetti

Danimarka 100 başvurudan 39'unu reddetti Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği de Şengen başvurularının yüzde 39,4'ünü onaylamadı. 2023'te Büyükelçiliğe yapılan 8 bin 719 başvurudan 3 bin 175'i reddedildi. Temsilciliğe 2022'de yapılan 5 bin 407 başvuruya verilen ret oranı yüzde 34'tü.

4 Almanya'ya Şengen vizesi başvurularına ortalama yüzde 20,6 ret

Almanya'ya Şengen vizesi başvurularına ortalama yüzde 20,6 ret Almanya'nın Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, Türkiye'den 2023'te yapılan Şengen vizesi başvurularının ortalama 20,6'sına onay vermedi. Ülkenin Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan diplomatik misyonları, 253 bin 462 vize talebinden 55 bin 495'ine ret verdi. Alman temsilcilikler, 2022'de de başvuruların ortalama yüzde 20,5'ini kabul etmemişti. 223 bin 699 başvurudan 48 bin 40'ı reddedilmişti.

5 Yunanistan'ın ret oranı arttı

Yunanistan'ın ret oranı arttı Yunanistan'ın Ankara, İstanbul, İzmir ve Edirne'deki temsilcilikleri 2023'teki 254 bin 377 Şengen başvurusundan 36 bin 112'sini onaylamadı. Bu sayılar, başvuruların yüzde 16,5'inin reddedildiğini gösteriyor. Yunan temsilcilikler, 2022'deki 164 bin 829 başvurudan 15 bin 913'üne onay vermemişti. Yüzde 13,6'ya tekabül eden bu oran, 2023'te ret oranının arttığını gösteriyor.

6 Bulgaristan'dan başvuruların yüzde 7,8'ine ret

Bulgaristan'dan başvuruların yüzde 7,8'ine ret Bulgaristan'ın Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, 2023'teki 59 bin 393 başvurudan 4 bin 515'ini onaylamadı. Bu oran, yüzde 7,8'e tekabül ediyor. Şengen Bölgesine katılımı konusundaki anlaşma 2023’ün sonunda sağlanan Bulgaristan, 31 Mart 2024’te deniz ve hava yoluyla resmen bölgeye dahil oldu.

7 Fransa'dan 19 bin 586 ret

Fransa'dan 19 bin 586 ret Fransa'nın Ankara ve İstanbul'daki temsilcilikleri, Türkiye'den 2023'te yapılan Şengen vizesi başvurularının ortalama 15,5'ini reddetti. Ülkenin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, 140 bin 104 Şengen başvurusundan 19 bin 586'sını onaylamadı. Fransa'nın Türkiye'deki diplomatik misyonları 2022'de başvuruların yüzde 14,4'ünü kabul etmemişti. 115 bin 114 başvurudan 15 bin 435'ine ret verilmişti.

8 İtalya, başvuruların yüzde 9,4'ünü reddetti

İtalya, başvuruların yüzde 9,4'ünü reddetti İtalya'nın Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri 125 bin 428 başvurudan 10 bin 936'sına onay vermedi. Bu oran yüzde 9,4'e tekabül ediyor. Ülkenin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri 2022'de 87 bin 648 başvurudan 6 bin 259'una ret vermişti.

9 İspanya'nın ret oranında düşüş

İspanya'nın ret oranında düşüş İspanya'nın Ankara ve İstanbul'daki temsilcilikleri, Türkiye'den 2023'te yapılan Şengen vizesi başvurularının ortalama yüzde 8,1'ini reddetti. Ülkenin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, 34 bin 278 Şengen başvurusundan 2 bin 56'sını onaylamadı. İspanya'nın Türkiye'deki diplomatik misyonları 2022'de başvuruların ortalama yüzde 15,8'ini kabul etmemişti.

10 Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor

Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor Avrupa Komisyonunun, aynı konudaki 2022 ve 2023 verileri kıyaslandığında Türkiye'den yapılan başvurulara verilen ret oranının arttığı görülüyor. 2022'de yüzde 15,7 olan ret oranı, yüzde 0,4 artarak 2023'te 16,1'e ulaştı.

11 Sorunun çözümü için Avrupa ülkeleriyle görüşülüyor

Sorunun çözümü için Avrupa ülkeleriyle görüşülüyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Şengen vizesi başvurularının reddedilmesi konusunda Avrupa ülkeleriyle birebir görüşüldüğünü açıkladı. Fidan, son zamanlarda AB'de, gerek göç gerek güvenlik gerek Kovid sonrası dönemde, Kovid'deki kapasite yoksunluğu telafi edilemediğinden vize konularında ciddi sıkışmalar olmaya başladığına işaret ederek, "Bu tabii ki vatandaşlarımızın belli konularda ihtiyaçlarının zamanlı karşılanmamasını beraberinde getiren bir husus. Bunu da epeydir Avrupalı meslektaşlarımızla müzakere ediyoruz." ifadesini kullandı. Fidan, başta iş insanları ve öğrenciler olmak üzere Türk vatandaşlarına Şengen vizesi başvurularında kolaylık sağlanması ve hızlılığın artırılması konusunda Avrupa ülkelerinin yanı sıra AB kurumlarıyla görüştüklerini söyledi.
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