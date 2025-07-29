"Sihirbaz gibi düşünen patronlar fark yaratıyor"

İllüzyon sanatçısı Güneş Batmaz, üstün yetenekli öğrencilerin bir araya geldiği San Francisco merkezli Minerva University’de eğitim gören ilk Türk öğrenci oldu. “Business” fakültesinde aldığı kapsamlı eğitimle “erken aşama şirketler, marka yönetimi ve operasyon” alanlarında akademik uzmanlığını tamamlayan Batmaz, öğrenim hayatı boyunca üniversitenin “dünya insanı yetiştirme” vizyonu kapsamında Amerika dışında sırasıyla Almanya, Arjantin, Hindistan, Güney Kore ve İngiltere 6’şar ay yaşadı. Farklı kültürlerden insanların yaşantılarını ve iş dünyası alışkanlıklarını yakından deneyimleme imkânı buldu; lisans hayatı boyunca pazarlama ve yaratıcı tasarım departmanlarında staj yaptı. Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Güneş Batmaz, deneyimleri ülkesinde değerlendirmek adına 2019 yılında Türkiye’ye döndü.

PLAZA YERİNE SAHNEYİ SEÇTİ

Kurumsal kariyerine hızlı bir ivmeyle başlayan Güneş Batmaz, ofis yaşantısında kişisel tatmin bulamadı ve çocukluktan beri tutkusu olan sihirbazlık sanatını profesyonel olarak icra etmeye karar verdi. İllüzyona dair özgün yaklaşımını sahnelemeye başlamasının ardından, sanatını akademik ve kurumsal hayatında aldığı eğitimlerle birleştirdi; kısa sürede önemli markalarla iş birliği yapar hâle geldi. Markalar, yöneticiler, çalışanlar, ürün ve lansmanlar için özel tasarım sihirli deneyimler kurgulamasıyla dikkat çeken genç sanatçı, dünyada başarılı örnekleri bulunan ancak ülkemizde henüz bilinmeyen “sihirbaz gibi düşünmek” yaklaşımının önemli bir ismi oldu.

PATRONLAR VE SİHİR

Günümüzün deneyim odaklı dünyasında bir sihirbaz gibi hareket etmenin iş dünyasında önemli avantajlar sağladığını söyleyen Güneş Batmaz, “kurum-sihirbaz iş birlikleri”nin Amerika ve İspanya’da yaygın olarak gerçekleştiğini vurguluyor. “Sihirbazların düşünme biçimi, deneyim tasarım yöntemleri, insan okuma becerileri ve hayret uyandırma ustalıkları; liderler, çalışanlar ve tüm organizasyonlar için pratik ve değerli dersler barındırıyor” diyen genç sanatçı, “Sihirbazların düşünce ve uygulama yaklaşımını benimseyen patronlar, sıradan etkileşimleri unutulmaz deneyimlere dönüştürebilir. Aynı zamanda uzun vadeli sadakat yaratabilir ve algı, duygu ve küçük sürprizlerin yön verdiği bir şirket kültürü inşa edebilir. Bunun örneklerini özellikle Amerika’daki başarılı şirketlerde yaygın olarak görüyoruz. Hatta, devasa bütçelerle yönetilen NBA basket takımlarında bile illüzyon sanatçıları aktif olarak görev alıyor. Kısacası sihirbaz gibi düşünen patronlar fark yaratıyor” diye belirtti.

KURUM-SİHİRBAZ İŞ BİRLİKLERİ

Sadece yöneticilerin değil, kurumun tamamının sihirbaz gibi düşünmesinin büyük önem taşıdığını belirten Güneş Batmaz, şöyle devam etti; “Başarılı ve yenilikçi şirketler ilham kaynaklarını beklenmedik bir yerden alıyor: sihirbazlardan. Bir sihirbaz, empatiyle hareket eder, tasarımı son etkiden başlayarak planlar ve izleyenlerinin nasıl hissettiğine, yaşadığı duyguya odaklanır. Beklentisi karşılanan bir müşteri de markanın doğal bir elçisi olur. Sihirbazlık sanatı, beklentinin ötesine geçiren o etkileyici dokunuşu yaratmakla ilgilidir. Şirketlerini sihirbaz zihniyetiyle yöneten liderler ise; beklentiyi ve tatmini merkeze alan bir kurum kültürü oluşturur, ölçüm ve performans takibini müşterinin algısı üzerinden yapar, çalışan yaratıcılığını destekler ve bilgi aktarırken duygu uyandırırlar.”

ÇOK YÖNLÜ ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

Kurumlarla gerçekleştirdiği “Sihirbaz Gibi Düşün” ve “İnsan ve Güven” temalı eğitimlerine ek olarak, motivasyon artırmaya yönelik çalışmaları da olduğunu belirten Güneş Batmaz, “Çalışanların şirket içi motivasyonu da başarıda önemli bir paya sahip. Bu doğrultuda modern sihirbazlık atölyeleri düzenliyoruz, bayi toplantısı veya happy hour gibi çeşitli etkinlikler için tematik performanslar tasarlıyoruz. Aynı zamanda önemli bir marketing çözüm ortağıyız. Özel tasarım kurumsal sihir çözümlerimiz kapsamında; lansman, sosyal medya ve çeşitli müşteri etkinliklerinin bir parçası olarak kurumların projelerini destekliyoruz. Sihirbaz gibi düşünmek yöneticiler ve kurumları için sadece ilham verici değil, operasyonel anlamda da dönüşümseldir” dedi.