İki borsa şirketinden 80 milyon dolarlık kredi anlaşması

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB tarafından sağlanan 80 milyon dolar tutarında krediyle Aksa Yenilenebilir Enerji, Türkiye'deki depolamalı yenilenebilir enerji santralleri yatırımlarını gerçekleştirecek.

Anlaşma kapsamında, Aksa Yenilenebilir Enerji'nin Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürüttüğü 14 yenilenebilir enerji projesinden 3'ü TSKB tarafından finanse edilecek.

TSKB'nin finansman desteği sağlayacağı projeler arasında Kırşehir Alıç Depolamalı Güneş Enerji Santrali (GES), Gaziantep Pamuk Depolamalı GES ve Şanlıurfa'da kurulacak müstakil elektrik depolama tesisi yer alıyor.

Söz konusu kredi, bir yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 11 yıl vadeli olacak.

"Pek çok yenilenebilir enerji projesine finansman desteği sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, TSKB'nin 2002'den beri orta ve uzun vadeli kaynakları aracılığıyla Türkiye'de hidroelektrik, güneş, rüzgar, biyokütle-biyogaz ve jeotermal enerji santralleri gibi pek çok yenilenebilir enerji projesine finansman desteği sağladığını belirtti.

Bugüne kadar finansmanında yer aldıkları 476 yenilenebilir enerji projesiyle Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün yüzde 14'ünü temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Bilgiç, "Aksa Enerji ile imza attığımız bu anlaşmayla, ülkemizde depolamalı yenilenebilir enerji santrallerine verdiğimiz desteğe yönelik önemli bir adım daha attık. Önümüzdeki dönemde de bu alanda hayata geçireceğimiz uzun soluklu işbirlikleriyle ülkemizin çok yönlü kalkınmasına desteğimizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı da depolamalı yenilenebilir enerjinin sağladığı yüksek faydayla enerji sistemlerinin geleceğini temsil ettiğine değindi.

Bu alandaki her bir yatırımın, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine, çevresel sorumluluk ve ekonomik büyüme hedeflerine doğrudan katkı sunduğunu aktaran Kazancı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu alanda ilk üretim lisansını alan şirket olarak, enerji dönüşümünde öncü rolümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. Aksa Grup Şirketleri'nin uzun yıllardır farklı projelerde güçlü bir sinerji içinde çalıştığı TSKB ile bu kez depolamalı yenilenebilir enerji alanında önemli bir işbirliğine imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliği, Türkiye'nin enerji dönüşümüne hizmet eden üç stratejik projeye hayat verecek. Aksa Enerji olarak sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimizle, ülkemiz ve dünyamız için en doğru yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz."