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Beşiktaş'tan KAP'a Gedson açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamının alındığını açıkladı.

29 Temmuz 2025 | 15:44
Beşiktaş'tan KAP'a Gedson açıklaması

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan 'Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir kulübümüz ve Benfica arasında yüzde 50-yüzde 50 olarak paylaşılacaktır.' maddesindeki yüzde 50'lik payı Benfica kulübünden 10 milyon avro karşılığında satın almıştır." ifadeleri kullanıldı.

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