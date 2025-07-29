New York'ta silahlı saldırı: Yatırım şirketi yöneticisi hayatını kaybetti

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre, olay yerinde saldırgana ait bir not bulundu. Bu notun, saldırının olası nedeni hakkında önemli bilgiler içerdiği bildirildi.

NBC New York'ta yer alan habere göre New York Polis Departmanı (NYPD), Park Avenue'da gerçekleşen saldırının failinin Las Vegas’ta yaşayan Shane Tamura olduğunu açıkladı.

Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan yetkililere göre, olay yerinde bulunan notta saldırgan, akıl hastalığının, gençliğinde Amerikan futbol oynamış olmasıyla bağlantılı olabileceğine dair öfkesini dile getiriyordu ve tahminlere göre saldırgan, aynı yerdeki Ulusal Futbol Ligi ofisine gidecekti.

New York saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

Silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1'i polis memuru 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybeden kişilerden birinin yatırım şirketi Blackstone’da görev yapan yönetici Wesley LePatner olduğu açıklandı. ABD basınında çıkan habere göre şirket, yaptığı açıklamada LePatner’ın ölümünü doğruladı.

Wesley LePatner

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında, olay günü binada ek görev yapan bir NYPD polis memuru da var. NYPD Komiseri Jessica Tisch, öldürülen polisin 36 yaşındaki Didarul Islam olduğunu açıkladı.

Saldırgan intihar etti

NYPD Polis Komiseri Jessica Tisch, X hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda olay yeri kontrol altına alındı ve tek başına hareket eden saldırgan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi. Öte yandan ABD medyasının New York polisine dayandırdığı haberlerde ise saldırganın, Park Caddesi'ndeki bir binanın 33. katında intihar ettiği bilgileri yer aldı.