Rekabet Kurumu'ndan Unilever'e soruşturma

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu’nun 15 Mayıs 2025 tarihli kararı doğrultusunda başlatılan önaraştırma kapsamında, Unilever’in ve bazı yeniden satıcılarının, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un “rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar” başlıklı 4. maddesini ihlal edip etmediği değerlendirildi.

Kurul, önaraştırma sonucunda elde edilen bulguları yeterli bularak 26 Haziran 2025 tarihli ve 25-23/578-M sayılı kararıyla Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ’nin yanı sıra İlke Gıda Tüketim Pazarlama Ticaret Sanayi Kollektif Şirketi Mehmet Şahin ve Ortakları ile Başak Pazarlama Temizlik ve Gıda Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. hakkında resmî soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma, söz konusu şirketlerin ürünlerinin satış fiyatlarını yeniden satıcı düzeyinde belirleyerek rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığını ortaya koymayı hedefliyor.

Rekabet Kurumu, soruşturmanın başlatılmasının şirketlerin ceza alacağı anlamına gelmediğini, nihai kararın yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda verileceğini vurguladı.