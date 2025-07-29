SPK’dan bir kişiye 4 hissedeki işlemleri sebebiyle 6 ay işlem yasağı

SPK'nın bülteninde yer alan açıklama şöyle:

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ (IPEKE), Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TMSN), Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi Ve Ticaret AŞ (TUCLK) ve Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (DZGYO) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/2 ve/veya 104 üncü maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 29.07.2025 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.



