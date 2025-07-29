SPK'ya bedelsiz başvurusunu duyurdu: Yüzde 500

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. (EFORC) yönetim kurulu yüzde 500 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirket dün (28 Temmuz) KAP'a onay için SPK'ya başvurduğunu duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 28.07.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1.Şirketimizin 850.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 363.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin; SPK'nın Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'ndeki "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmüne istinaden tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %500 oranında artış ile 1.815.000.000 TL artırılarak 2.178.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu artırılan 1.815.000.000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,

2. İç kaynaklardan gerçekleştirilen bu sermaye artırımına ilişkin olarak, Şirkimiz işbu Yönetim Kurulu kararlarının ekinde yer alan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesine ilişkin tadil metninin kabul edilmesine ve tadil metnine uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

3. Artırılan 1.815.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların 600.000.000,00 TL'lik kısmının (600.000.000 Adet) nama yazılı A Grubu, 1.215.000.000,00 TL'lik kısmının (1.215.000.000 Adet) hamiline yazılı B Grubu pay sahiplerine dağıtılmasına,

4. İç kaynaklardan gerçekleştirilen bu sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve ihraç edilecek payların, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi çerçevesinde A Grubu paylar oranında A Grubu ve B Grubu paylar oranında B Grubu pay sahiplerine bedelsiz olarak sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun bir şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına,

5. İş bu sermaye artırımı için; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, ilgili Ticaret Sicil de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirketimize temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına ve

6. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 2.178.000.000 TL 'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.815.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 28.07.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.