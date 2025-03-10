ARA
DOLAR
36,56
0,22%
DOLAR
EURO
39,63
0,17%
EURO
GRAM ALTIN
3391,46
-0,71%
GRAM ALTIN
BIST 100
10422,24
-0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Şimşek: ‘Ilımlı toparlanma genele yayıldı’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısının arttığını, aktivitedeki ılımlı toparlanmanın da genele yayıldığını bildirdi.

10 Mart 2025 | 16:43
Şimşek: ‘Ilımlı toparlanma genele yayıldı’

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminde yıllık artışın sürdüğüne dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü. Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz." AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3391,46 -0,71%
  • ALTIN ONS 2885,49 -0,82%
  • BIST 100 10422,24 -0,81%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,101 -0,575%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44329 0,43842%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,5 -2,139%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,5567 0,2167%
  • EURO/DOLAR 1,0842 0,0503%
  • EURO/TURK LIRASI 39,6336 0,1652%
  • STERLIN/DOLAR 1,28909 -0,14756%
Borsa Haberleri
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut'tan (EKGYO) kar payı kararı
Beşiktaş'tan bedelli kararı var
GERİ
İLERİ
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut'tan (EKGYO) kar payı kararı
Beşiktaş'tan bedelli kararı var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL