Gemlik'te 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde 2 deprem: İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

3 dakika arayla ikinci deprem

Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Deprem İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Bursa ve çevre illerin yanı sıra İstanbul'da da hissedilen depremin ardından vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Depremden etkilenen bazı vatandaşların telefonla ailesini ve yakınlarını aradıkları görüldü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Yerlikaya, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şu ana kadar bize ulaşan bir hasar bilgisi, olumsuz bir durum yok. Takip ediyoruz." diye konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler de, "Şuana kadar can ve mal kaybı yok. Kırsalda da olumsuz geri dönüş olmadı." dedi.

İstanbul Valisi Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Rabbim milletimizi her türlü kaza beladan muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada da "Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde saat 10.42’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.