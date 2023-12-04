Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görür şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun".

Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 4, 2023

Doç. Dr. Bülent Özmen: "Uzun süredir deprem üretmeyen bir fay hattıydı"

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen de, bugün meydana gelen depreme ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde, Bursa'ya ve İstanbul'a yakın olmasının ve bölgedeki illerde hissedilmesinin herkesin dikkatini bu depreme çektiğini söyledi.

Depremin büyüklüğünün de dikkati çekecek bir oranda olduğunu dile getiren Özmen, şöyle konuştu:

"Bu deprem Gemlik Körfezi'nde İstanbul'a uzak bir noktada meydana geldi. Deprem, tam Marmara Denizi'nin güney kıyılarında, İstanbul'dan uzak bir noktada meydana geldi. Asıl İstanbul'u etkilemesi beklenen, kuzeydeki fay hattı üzerinde olan bir deprem değil. Marmara Denizi'nin en güney kıyılarında Mudanya'ya, Gemlik'e yakın bir noktada meydana geldi. Uzun süredir deprem üretmeyen bir fay hattıydı. Deprem ülkemizin bir gerçeği. Olayı sükunetle karşılamak gerekiyor."

Özmen, geçmiş olsun dileklerini ilettiği vatandaşlara resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 'Bu depreme şu aşamada öncü bir deprem deme şansımız şu anda yok'

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, meydana gelen bu depremin beklenen Marmara depremi olmadığını bu depremin güneyde gerçekleşen bir deprem olduğunu söyledi.

Ersoy, 'Bu depreme şu aşamada öncü bir deprem deme şansımız şu anda yok' diyen Ersoy, sosyal medyada 'Daha büyük bir deprem bekleniyor' görüşünün yayılmasının doğru olmadığını ifade etti.