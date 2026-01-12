ARA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ile kira artış oranı belirleniyor. Peki Şubat 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, kira sözleşmelerini yenileyecek olanlar için yasal artış oranı netleşiyor. 

Kira artışlarını belirleyen ana unsur olan enflasyon verileri, her ay olduğu gibi TÜİK tarafından ayın başında ilan ediliyor. Şubat 2026 kira zammı, 3 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak olan Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları ile kesinleşecek.

Kira sözleşmesini Şubat ayı içerisinde yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracılar için yasal sınır, bu tarihte açıklanacak olan on iki aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanacak.

2 Ocak kira zammı ne kadar?

Ocak kira zammı ne kadar?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte, Ocak 2026’da kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri için yasal artış sınırı olan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 34,88 olarak kesinleşti.

 

Ocak 2026 Kira Artışı Hesaplama Örnekleri

Mevcut Kira BedeliZam Oranı (%34,88)Artış TutarıYeni Kira Bedeli
10.000 TL%34,883.488 TL13.488 TL
15.000 TL%34,885.232 TL20.232 TL
20.000 TL%34,886.976 TL26.976 TL
30.000 TL%34,8810.464 TL40.464 TL
