Şubat 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kira artışlarını belirleyen ana unsur olan enflasyon verileri, her ay olduğu gibi TÜİK tarafından ayın başında ilan ediliyor. Şubat 2026 kira zammı, 3 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak olan Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları ile kesinleşecek.

Kira sözleşmesini Şubat ayı içerisinde yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracılar için yasal sınır, bu tarihte açıklanacak olan on iki aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanacak.