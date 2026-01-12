Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, kira sözleşmelerini yenileyecek olanlar için yasal artış oranı netleşiyor.
1 Şubat 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Kira artışlarını belirleyen ana unsur olan enflasyon verileri, her ay olduğu gibi TÜİK tarafından ayın başında ilan ediliyor. Şubat 2026 kira zammı, 3 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak olan Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları ile kesinleşecek.
Kira sözleşmesini Şubat ayı içerisinde yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracılar için yasal sınır, bu tarihte açıklanacak olan on iki aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanacak.
2 Ocak kira zammı ne kadar?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte, Ocak 2026’da kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri için yasal artış sınırı olan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 34,88 olarak kesinleşti.