Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti

Tat Gıda'dan dün akşam KAP'a yapılan bildirimde "Tat Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şerafettin Memiş vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Şirketimizin bir sonraki yönetim kurulu toplantısında Sayın Şerafettin Memiş'in vefatı ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" denildi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre TAT Bakliyat'ın kurucusu ve TAT Şirketler Grubunun sahibi olan Şerafettin Memiş, Mersin'deki evinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Oğlu Veysel Memiş'in aktardığı bilgiye göre, 63 yaşındaki Şerafettin Memiş evde uyurken kalp krizi geçirdi. Babasının daha önce bilinen bir rahatsızlığı olmadığını belirten Veysel Memiş, babasının akşam saat 16.00 sıralarında hayatını kaybettiğini söyledi.

Grup, şubat ayında Tat Gıda Sanayi A.Ş. paylarının yüzde 49.04'ünü 80.9 milyon dolara Koç Holding'den satın almıştı.

ŞERAFETTİN MEMİŞ KİMDİR?

Tat Gıda'nın internet sitesinde Şefarettin Memiş'in biyografisi şöyle paylaşılıyor:

1960 yılında Muş’ta doğmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra kendi işini kurarak ticari yaşamına adım atmış ve 1977 yılında ilk iş yerini açarak gıda ticaretine başlamıştır. 1989 yılında Mersin’de bakliyat ve hububat sektöründe faaliyete başlamıştır. ISO 500 ve TİM 500 listelerinde yer alan, gıda sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’ni 1991 yılında, Tat Bakliyat Sananayi ve Ticaret A.Ş.’ni de 1994‘te kurmuştur.

20 yıl Mersin Ticaret Borsasında Meclis üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Meclis Başkanlığı yapmıştır. Ulusal Baklagil Konseyi kurucularından olup Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nde Meclis üyeliği yapmıştır. Bakliyat, Hububat ve Yağlı Tohumlar Tanıtım Grubu ve Sektör Kurulu üyeliklerinde aktif görev almıştır. Şerafettin Memiş Vakfı’nın kurucusudur.

Gıda ve bakliyat sektöründe 46 yıl deneyimi vardır. Evli ve beş çocuk babasıdır.