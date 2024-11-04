ARA
DOLAR
34,35
0,06%
DOLAR
EURO
37,51
0,70%
EURO
GRAM ALTIN
3027,11
0,22%
GRAM ALTIN
BIST 100
8681,80
-2,29%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti

Gıda ve bakliyat sektöründe yaklaşık 46 yıllık bir özgeçmişe sahip olan; Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Memiş hayatını kaybetti.

04 Kasım 2024 | 10:08
Son Güncellenme: 04 Kasım 2024 | 10:16
Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti

Tat Gıda'dan dün akşam KAP'a yapılan bildirimde "Tat Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şerafettin Memiş vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Şirketimizin bir sonraki yönetim kurulu toplantısında Sayın Şerafettin Memiş'in vefatı ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" denildi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre TAT Bakliyat'ın kurucusu ve TAT Şirketler Grubunun sahibi olan Şerafettin Memiş, Mersin'deki evinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Oğlu Veysel Memiş'in aktardığı bilgiye göre, 63 yaşındaki Şerafettin Memiş evde uyurken kalp krizi geçirdi. Babasının daha önce bilinen bir rahatsızlığı olmadığını belirten Veysel Memiş, babasının akşam saat 16.00 sıralarında hayatını kaybettiğini söyledi.

Grup, şubat ayında Tat Gıda Sanayi A.Ş. paylarının yüzde 49.04'ünü 80.9 milyon dolara Koç Holding'den satın almıştı. 

ŞERAFETTİN MEMİŞ KİMDİR?

Tat Gıda'nın internet sitesinde Şefarettin Memiş'in biyografisi şöyle paylaşılıyor:

1960 yılında Muş’ta doğmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra kendi işini kurarak ticari yaşamına adım atmış ve 1977 yılında ilk iş yerini açarak gıda ticaretine başlamıştır. 1989 yılında Mersin’de bakliyat ve hububat sektöründe faaliyete başlamıştır.  ISO 500 ve TİM 500 listelerinde yer alan, gıda sektörünün  önde gelen firmalarından biri olan  Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’ni  1991 yılında, Tat Bakliyat Sananayi ve Ticaret A.Ş.’ni de 1994‘te kurmuştur.

20 yıl Mersin Ticaret Borsasında  Meclis üyeliği,  Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Meclis Başkanlığı yapmıştır. Ulusal Baklagil Konseyi kurucularından olup Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.  Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim  Kurulu üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nde Meclis üyeliği yapmıştır. Bakliyat, Hububat ve Yağlı Tohumlar Tanıtım Grubu ve Sektör Kurulu üyeliklerinde aktif görev almıştır. Şerafettin Memiş Vakfı’nın kurucusudur.

Gıda ve bakliyat sektöründe 46 yıl deneyimi vardır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

İlgili Haberler
Tat Gıda'dan satış sonrası açıklama
Tat Gıda'dan satış sonrası açıklama
“Tat’ı gıda sektöründe bir dünya markası yapacağız”
“Tat’ı gıda sektöründe bir dünya markası yapacağız”
Gıdada global marka olacağız
Gıdada global marka olacağız
0
  • ALTIN GRAM - TL 3027,11 0,22%
  • ALTIN ONS 2741,11 0,17%
  • BIST 100 8681,8 -2,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,745 -0,273%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39045 -0,41076%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,36 0,6732%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3491 0,0597%
  • EURO/DOLAR 1,0908 0,684%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5061 0,6984%
  • STERLIN/DOLAR 1,29677 -0,00925%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL