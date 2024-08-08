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80,9 milyon dolarlık satın alma: Gençlik hayali 'Tat'lıya bağlandı

Şubat ayında satın aldıkları Tat Gıda’yı global bir markaya dönüştürmek istediklerini belirten Mersin merkezli Memişoğlu Grup’un üçüncü kuşak temsilcisi Veysel Memiş, “Üretim gücümüzü artırmak için bir yıl içinde 10 milyon Euro’luk yatırım yapacağız. Katma değerle birlikte kârlılığımızı da yükselteceğiz" diyor.

08 Ağustos 2024 | 16:36
80,9 milyon dolarlık satın alma: Gençlik hayali 'Tat'lıya bağlandı

Bakliyat ve hububat ticaretinde Türkiye’nin önde gelen isimlerinden olan ve Tat Bakliyat markasıyla geçen yılı 7,9 milyar TL ciro ile kapatan Memişoğlu Grubu, şubat ayında Tat Gıda’yı Koç ailesinden alarak önemli bir hamle yaptı. 45 yıldır tarım sektöründe faal olan Memişoğlu Grup’un üçüncü kuşak temsilcisi Veysel Memiş, Tat markasını almayı henüz çok genç yaşlarda aklına koymuş.

Marka satışa çıktığında ise büyük bir hevesle masaya oturan Veysel Memiş, 80,9 milyon dolar tutarla yüzde 49,04 hissesini satın aldığı Tat Gıda’yı dünya markası yapma hedefiyle icranın başına geçmiş durumda.

Hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Veysel Memiş, şimdiki hedefinin ise Tat’ı dünyada bilinir bir marka yapmak olduğunu söylüyor. Yurt dışında 100 ülkeye 200 milyon doların üstünde satış yapan tarım şirketinin, gıda tarafında da itici güç olacağını aktaran Veysel Memiş, şirketin yeni dönem hedeflerini anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Temmuzda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Borsa güne düşüşle başladı (8 Ağustos)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
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GERİ
İLERİ
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