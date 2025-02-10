Tekne ve yat sektöründen ‘yerli’ atak

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından organize edilen ve denizcilik dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Bosphorus Boat Show, 15-22 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

200’den fazla firmanın ve 500'den fazla markanın katılacağı fuarda, 300'den fazla tekne sergilenecek.

Fuar öncesi değerlendirmelerde bulunan YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, Bosphorus Boat Show’un sadece bir ticaret platformu değil, aynı zamanda Türkiye’nin denizcilik alanında küresel bir marka olma yolunda önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

‘YERLİ ÜRETİCİ DÜNYA SAHNESİNE ÇIKACAK’

Bekiroğlu, “Bu fuar, yerli üreticilerimizin dünya sahnesine çıkmasını sağlayacak. Yerli üreticinin fuara daha fazla dahil olmasını ve ihracata yönelmesini hedefliyoruz. Sektörümüz istihdam yaratmada büyük bir potansiyele sahip. Türkiye, tekne üretiminde dünya çapında önemli bir noktaya ulaştı. Pandemi sonrası 3-8 metre ve 10-15 metre arası teknelerde yerli üreticiler arttı. Amacımız, bu üreticileri desteklemek ve global pazarda daha güçlü hale getirmek” dedi.

Türkiye’nin denizcilikte uluslararası alanda daha büyük bir oyuncu olması için ihracata odaklanacaklarını vurgulayan Bekiroğlu, “Bosphorus Boat Show’u dünyanın en prestijli fuarlarından biri haline getirmek istiyoruz” dedi.

‘MARKALAŞMA İÇİN FUARLAR BÜYÜK FIRSAT’

Bosphorus Boat Show’un, sadece yerli pazarda değil, uluslararası alıcılar ve yatırımcılar için de kritik bir platform olacağını dile getiren Bekiroğlu, Avrupa, Orta Doğu ve Katar başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçilerin geleceğini belirterek, “Türkiye'nin denizcilikte bir marka olması için bu fuarlar büyük bir fırsat. İhracata daha fazla odaklanarak, sektörün büyük bir oyuncu olmasını sağlayabiliriz.” dedi.