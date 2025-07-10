Ticari defterler mevzuatında düzenleme

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının, "Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler, yangın, su baskını veya deprem gibi afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zarara uğraması durumunda, tacir, zararı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine zayi belgesi verilmesini isteyebilecek.

Ayrıca, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda, açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilecek.