ARA
Bist 100
4812,93
-1,7%
Bist 100
Dolar/TL
19,1777
0,0339%
Dolar/TL
Euro/TL
20,7948
-0,5329%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0843
-0,5708%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1214,3
-0,51%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TOGG aracı üzerinden dolandırıcılığa tutuklama kararı

TOGG aracı üzerinden dolandırıcılığa tutuklama kararı

TOGG otomobili üzerinden dolandırıcılık iddiasına ilişkin Ankara'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

01 Nisan 2023 | 22:20
0
TOGG aracı üzerinden dolandırıcılığa tutuklama kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi üzerinden Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u almak isteyenlerin dolandırıldığı bilgisi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, ''togg.satisonbasvuru.com'' isimli sahte site üzerinden ''TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoş geldiniz'' başlığı altında vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.

Vatandaşların yatırdığı paraların Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi isimli firmaya tanımlı hesaplara aktarıldığını belirleyen ekipler, firma sahibi Vedat B.'yi Ankara'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 1214,3 -0,51%
  • ALTIN ONS 1969,42 -0,56%
  • BIST 100 4812,93 -1,7%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,1777 0,0339%
  • EURO/TURK LIRASI 20,7948 -0,5329%
  • EURO/USD 1,0843 -0,5708%
  • INGILIZ STERLINI 1,233 -0,45212%
  • JAPON YENI 132,814 0,068%
  • KANADA DOLARI 1,35195 -0,01886%
  • RUS RUBLESI 78 0,9382%
Günün En Çok Okunanları
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... 'Milli bitki'de bu yılki üretim hedefi 40 kilo
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... 'Milli bitki'de bu yılki üretim hedefi 40 kilo
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
'Aptal' telefonlar ABD'de yükselişte: Peki, neden?
'Aptal' telefonlar ABD'de yükselişte: Peki, neden?
Resmi Gazete'de bugün (01.04.2023)
Resmi Gazete'de bugün (01.04.2023)
İtalya'dan ChatGPT'ye geçici erişim engeli geldi
İtalya'dan ChatGPT'ye geçici erişim engeli geldi
Sürpriz kiracı: 1 hafta için 500 bin dolar ödedi
GERİ
İLERİ
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... 'Milli bitki'de bu yılki üretim hedefi 40 kilo
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
'Aptal' telefonlar ABD'de yükselişte: Peki, neden?
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... 'Milli bitki'de bu yılki üretim hedefi 40 kilo
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
'Aptal' telefonlar ABD'de yükselişte: Peki, neden?
Resmi Gazete'de bugün (01.04.2023)
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... 'Milli bitki'de bu yılki üretim hedefi 40 kilo
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
'Aptal' telefonlar ABD'de yükselişte: Peki, neden?
Resmi Gazete'de bugün (01.04.2023)
İtalya'dan ChatGPT'ye geçici erişim engeli geldi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL