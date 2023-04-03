ARA
Bist 100
4839,46
0,55%
Bist 100
Dolar/TL
19,1963
0,0972%
Dolar/TL
Euro/TL
20,8951
0,4824%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0885
0,3873%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1224,68
0,85%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura sonucu sorgulama

İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında TOKİ İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenlerde kura heyecanı yaşanıyor. Peki TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl sorgulanır? Birlikte bakalım...

03 Nisan 2023 | 15:56
Son Güncellenme: 03 Nisan 2023 | 16:00
0
TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura sonucu sorgulama

İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında sıra İstanbul kuralarında. İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.  İlk Evim projesi kuraları İstanbul ile Nisan ayında son bulacak.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.

TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimini canlı takip edebilirsiniz

TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulamak için tıklayınız

TOKİ para iadesi nasıl alınır?

TOKİ para iadesi konusu, kura çekimleri devam ederken merak konusu oldu. TOKİ başvurusu yapanlar 500 TL başvuru ücretiyle beraber kampanyaya katıldı.

TOKİ kura sonuçları gün gün belli olurken hak sahibi olamayanlar, 'TOKİ para iadesi Ziraat Bankası, Halkbank' şeklinde araştırmalarını sıklaştırdı. TOKİ para iadesi ile ilgili açıklama yapıldı.

TOKİ, kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1224,68 0,85%
  • ALTIN ONS 1984,27 0,75%
  • BIST 100 4839,46 0,55%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,1963 0,0972%
  • EURO/TURK LIRASI 20,8951 0,4824%
  • EURO/USD 1,0885 0,3873%
  • INGILIZ STERLINI 1,23937 0,51622%
  • JAPON YENI 132,445 -0,623%
  • KANADA DOLARI 1,34315 -0,65091%
  • RUS RUBLESI 78,45 0,5769%
Günün En Çok Okunanları
'Aptal' telefonlar ABD'de yükselişte: Peki, neden?
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... Bu yılki üretim hedefi 40 kilo
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... Bu yılki üretim hedefi 40 kilo
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Nisan 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Nisan 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği
Nisan 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Nisan 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği
Aracı kurumlar 2023 stratejileri
Aracı kurumlar 2023 stratejileri
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
GERİ
İLERİ
'Aptal' telefonlar ABD'de yükselişte: Peki, neden?
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... Bu yılki üretim hedefi 40 kilo
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... Bu yılki üretim hedefi 40 kilo
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Nisan 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Nisan 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Nisan 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Nisan 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği
Aracı kurumlar 2023 stratejileri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL