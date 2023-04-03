İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında sıra İstanbul kuralarında. İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek. İlk Evim projesi kuraları İstanbul ile Nisan ayında son bulacak.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.

TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimini canlı takip edebilirsiniz

TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulamak için tıklayınız

TOKİ para iadesi nasıl alınır?

TOKİ para iadesi konusu, kura çekimleri devam ederken merak konusu oldu. TOKİ başvurusu yapanlar 500 TL başvuru ücretiyle beraber kampanyaya katıldı.

TOKİ kura sonuçları gün gün belli olurken hak sahibi olamayanlar, 'TOKİ para iadesi Ziraat Bankası, Halkbank' şeklinde araştırmalarını sıklaştırdı. TOKİ para iadesi ile ilgili açıklama yapıldı.

TOKİ, kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.