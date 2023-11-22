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Toyota tanıttı: 2024 Yaris Cross böyle görünüyor

Toyota, 2024 Yaris Cross'u tanıttı. Toyota, yenilenen Yaris Cross’u 2024'ün ikinci yarısından itibaren Türkiye’de de satışa sunmayı planlıyor...

22 Kasım 2023 | 15:25
Son Güncellenme: 22 Kasım 2023 | 15:30
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Toyota tanıttı: 2024 Yaris Cross böyle görünüyor

Toyota B-SUV modeli Yaris Cross'un yenilenen versiyonunu tanıttı. İşte araçtan fotoğraflar ve açıklanan özellikleri:


 

1
2024 Toyota Yaris Cross

2024 Toyota Yaris Cross

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 2024’ün ikinci yarısında satışa sunulması planlanan yeni Yaris Cross daha güçlü tam hibrit teknolojisi, daha yüksek performans, Toyota T-Mate güvenlik ve sürücü destek sistemleri, arttırılmış dijital kullanıcı deneyimi ile gelecek.
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2024 Toyota Yaris Cross

2024 Toyota Yaris Cross

Açıklamaya göre Yaris Cross'un yenilenen modelde sunulacak Premiere Edition ile daha da çekici hale getirilmesi hedeflenmiş.
3
Yeni renk

Yeni renk

Siyah tavanla birlikte sunulacak yeni Haki rengi, 17 ve 18 inç jant seçenekleri ile tamamlanıyor.
4
Renk seçenekleri

Renk seçenekleri

Yaris Cross'un yeni gövde renkleri Galaksi Beyazı, Parlak Gümüş Gri, Pasifik Mavi seçeneği olacak.
5
'Hybrid 130' ile geliyor

'Hybrid 130' ile geliyor

Açıklamaya göre, Yaris Cross, yenilenen versiyonunda 116 HP’lik tam hibrit versiyonun yanı sıra Hybrid 130 tam hibrit motor seçeneğiyle de sunulacak. 1,5 litrelik yeni tam hibrit sistem, daha büyük ve güçlü bir elektrik motoruyla kombine ediliyor. Yüzde 14 güç artışıyla 132 HP güç sunacak Yaris Cross Hybrid 130, aynı zamanda yüzde 30 artışla birlikte 185 Nm tork değerine sahip olacak.
6
2024 Toyota Yaris Cross

2024 Toyota Yaris Cross

Yaris Cross Hybrid 130, 0-100 km/s hızlanmasını da 10,7 saniyede tamamlayacak.
7
2024 Toyota Yaris Cross

2024 Toyota Yaris Cross

Yeni Yaris Cross modelinde, gürültü ve titreşimi daha da azaltmak adına bir dizi güncellemeler yapılmış. Motor gürültüsünü düşürecek güncellemelerin yanı sıra rüzgar ve yol gürültüsünü engellemek adına daha kalın ön cam, ön ve arka yan camlara yer verilmiş.
8
2024 Toyota Yaris Cross

2024 Toyota Yaris Cross

Açıklamada "Toyota Yaris Cross, tamamen yeni bir dijital kullanıcı deneyimi sunacak şekilde geliştirildi. Yenilenen modelde, sürücünün tercihine göre özelleştirilebilen 7 veya 12,3 inç dijital göstergelerin yanı sıra daha sezgisel tepkiler veren 9 veya 10,5 inç multimedya ekranı yer alacak. Sürücünün tercihine bağlı olarak Smart, Casual, Sportif ve Arazi olmak üzere farklı modlarla ekran temasını değiştirebileceği şekilde tasarlandı" deniliyor.
9
2024 Toyota Yaris Cross

2024 Toyota Yaris Cross

Toyota'nın yeni multimedya sisteminde daha duyarlı bir ses tanıma sistemi ve doğal konuşma dilini tanıyabilen yerleşik bir 'Hey Toyota' sesli asistan da yer alacak.
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2024 Toyota Yaris Cross

2024 Toyota Yaris Cross

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