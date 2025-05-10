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  • Tuhaf SMS'lerle ortaya çıktı: MİT, 'Patron'un siber ağını çözdü

Tuhaf SMS'lerle ortaya çıktı: MİT, 'Patron'un siber ağını çözdü

AA'nın haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul'da sahte baz istasyonu kurarak siber casusluk yapan ve "Patron" kod adlı kişiden talimat alan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların kurduğu yöntem ise bir hayli dikkat çekti.

10 Mayıs 2025 | 13:29
Son Güncellenme: 10 Mayıs 2025 | 13:29
Tuhaf SMS'lerle ortaya çıktı: MİT, 'Patron'un siber ağını çözdü

Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiğini değerlendirdi. Çalışmalar sonucunda Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi.

Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanarak, kullanıcılara GSM Operatörü gibi hareket edip ödeme talebinde bulunan sahte mesajlar gönderildiği belirlendi.

Birçok şehirde dolandırıcılık girişiminde bulundular

Çalışmalarda, "Patron" kod adlı kişiden talimat alan ve aynı şebeke içerisinde üç farklı grup halinde hareket eden 7 kişi deşifre edildi. Şüphelilerin, kiraladıkları araçlarla İstanbul'un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova'da da farklı cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesini hedef aldıkları belirlendi.
Şüphelilerin, getirdikleri cihazlarla topladıkları iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerini, Çin merkezli bir sunucuya aktardığı, bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı. MİT'in saha unsurları ve teknik ekiplerinin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yoğun takip neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek yakın izlemeye alındı.

Teknik cihazları satan kişi de yakalandı

Düzenlenen ortak operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli, kiraladıkları araçlar içerisinde suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, şebekenin teknik cihazları İstanbul'da elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden tedarik ettiği tespit edildi. Söz konusu kişi de gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahısların Mart 2025'te Türkiye'ye girdiği, kısa süre içinde farklı bir vatandaş adına GSM hattı temin ederek kimliklerini gizlemeye çalıştıkları öğrenildi. Kullanılan cihazların ülkeye hangi yollarla sokulduğuna dair gümrük ve sınır geçiş kayıtları üzerinden geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye alınırken, şüphelilerin diğer bağlantılarına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. AA
 

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