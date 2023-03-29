Türk çelikçiler Romanya pazarında iddialı

Romanya'nın Türk çelik ihracatında 2. büyük pazar olduğunu ifade eden ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, “Türkiye’nin Romanya'ya ihracatı 7 milyar dolar. Bu ihracatın yüzde 18'i olan yaklaşık 1,3 milyar doları çelik sektörü yapıyor. Bu yıl da umut ediyoruz ki yüzde 15 bandını yakalarız.” dedi.

Türk çelik sektörü Balkanlar’daki etkinliğini artırmak, sektörünün beşinci büyük pazarı olan Romanya ile olan bağları güçlendirmek ve ticaret hacmini artırmak için bu ülkeye Ticaret Heyeti düzenledi. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Heyeti, 21 firmanın temsilcileri ile katılarak yeni iş birlikleri ve ortak yatırımlar için görüşmeler gerçekleştirdi. ÇİB'in Romanya'da yaptığı temaslarda, yapılan B2B görüşmelerle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor. İki ayda ihracatın yüzde 40 düştüğünü dile getiren ÇİB Başkanı Adnan Aslan, “İhracat düşüşünde depremin etkisi yok. 35 milyon ton çelik üretiminin 11 milyon tonu Osmaniye, Hatay, İskenderun'da üretiliyor. Bu bölgede üretimin yüzde 60-70'ini iç piyasa tüketiyor.” dedi.

ÇELİKTE EN BÜYÜK PAZAR İSRAİL

Çelik sektöründe en büyük pazarın uzun yıllardan beri İsrail olduğunu ifade eden Adnan Aslan, sonrasında Romanya'nın en büyük 2’inci büyük pazar olduğunu belirten Aslan, “Türkiye’nin Romanya'ya ihracatı 7 milyar dolar. Bu ihracatın yüzde 18'i olan yaklaşık 1,3 milyar doları çelik sektörü yapıyor. Bu yıl da umut ediyoruz ki yüzde 15 bandını yakalarız.” dedi.

Romanya'da, 2023 yılında AB kaynaklı ciddi altyapı yatırımlarının olacağını duyuran Aslan; yapılacak ihalelerden, Türk firmalarının hem çelik ihracatında hem de müteahhitlik çalışmalarından iş aldığını dile getirdi. Aslan; Balkanlar'a yapılan Sırbistan, Bulgaristan, Macaristan seyahatlerinden geri dönüşlerin pozitif olduğunu, Romanya’ya yapılan görüşmelerden de ümitli olduklarını sözlerine ekledi.

2023’TE BİRÇOK ÜLKEYE TİCARİ ZİYARET

ÇİB olarak her yıl 5-6 ülkede B2B görüşmeleri yaptıklarını, pandemiden dolayı heyetlerin kesintiye uğradığını dile getiren Aslan, bu yıl birçok ülkeye Ticaret Heyeti düzenleyeceklerini ifade etti. 2023 yılına hızlı başladıklarını sırayla Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ziyaretleri yaptıklarını belirten Aslan, Romanya'dan sonra Belçika, Hollanda, İngiltere, Polonya, üçüncü çeyrekte Peru ve Şili, son çeyrekte ise Batı Afrika'da Senegal'e Ticaret Heyeti gerçekleştireceklerini söyledi.