Türkiye'de aktif spor yapanların sayısı 20 milyonu aştı

Spor ve iyi yaşam markası MAC, Future Bright ile “Türkiye Hareket Haritası” başlıklı bir araştırma gerçekleştirdi. MAC’in ülkemizdeki hareket alışkanlıklarını daha görünür kılmak amacıyla gerçekleştirdiği bu araştırmanın sonucuna göre son, 5 yılda aktif olarak spor yapanların oranı %26’dan %35’e yükseldi. 2024 yılı itibariyle Türkiye genelinde 15-65 yaş arası nüfusu oluşturan 58,1 milyon kişinin 20,3 milyonu aktif spor yapıyor.

Türkiye’nin lider spor ve iyi yaşam markası MAC, Türkiye’deki hareket alışkanlıklarını daha görünür kılmak amacıyla önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Future Bright iş birliğinde yapılan “Türkiye Hareket Haritası” araştırması; ülke genelinde bireylerin spor yapma sıklığı ve ilgilendikleri spor türlerinin yanı sıra spor yapma ve hareketlilik tanımlarına göre kitle büyüklüğünü ortaya çıkardı. Araştırmanın sonuçları MAC Co-CEO’ları Zeynep Sirel Fırat ve Mümtaz Demirci ile Future Bright Kurucu Ortağı Akan Abdula’nın sözcülüğünde MAC/One Kanyon’da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

“Spor yaparken ana motivasyon kaynağımız daha iyi bir yaşam”

MAC Co-CEO’su Zeynep Sirel Fırat, pazar lideri olmanın sorumluluğuyla ülkemiz insanlarının hayatına hareket katarak daha sağlıklı ve uzun bir yaşama adım atmalarını desteklediklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Future Bright ile ‘Türkiye Hareket Haritası’ araştırmasını gerçekleştirdik. Önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz Türkiye Hareket Haritası araştırmaları ile kıyasladığımızda önemli sonuçlar elde ediyoruz. Bu araştırma ile ülkemizde 2019 yılından bu yana aktif olarak spor yapanların oranının %26’dan %35’e yükseldiğini görüyoruz. 2024 yılı itibariyle Türkiye genelinde 15-65 yaş arası nüfusu oluşturan 58,1 milyon kişinin 20,3 milyonu aktif spor yapıyor. Yine elde ettiğimiz bir başka önemli bulgu da ülkemizdeki insanların yürüyüş dışında 62 farklı spor branşıyla ilgilenmesi oldu. Aktif olarak ilgilenilen spor dallarında artan çeşitlilikle birlikte özellikle takım sporlarına ilginin arttığını da söyleyebiliriz. Birlikte spor yapmayı seviyoruz. Spor yapmanın ana motivasyonlarına baktığımızda ise daha iyi bir yaşam sürdürmek öne çıkıyor. Bu ülkemiz açısından önemli bir sonuç. Sağlıklı bir gelecek yaşamak için bugünden bedenine iyi bakmak için hareket edenlerin sayısında ciddi bir artış söz konusu. Spor salonu tercihlerinde üst düzey hijyen beklentisinin yanında fitness uzmanlığının ana bağlayıcı nokta olduğu ortaya çıkıyor. Biz de kulüplerimizde dünya standartlarındaki ekipmanlarımız ve konusunda uzman ekibimiz ile yeni başlayanlardan profesyonel sporculara kadar farklı seviyeler için tüm ihtiyaçlara yönelik bütünsel ve kapsayıcı bir fitness deneyimi sunuyoruz. Bir diğer nokta ise sosyalleşme ihtiyacı. Temel motivasyonlardan birinin de spor salonuna gidip bir topluluğa ait olma hissi ve sosyalleşme isteği olduğunu söyleyebilirim.”

“Z kuşağıyla dijitalleşme talebi arttı ve artmaya devam ediyor”

Dijitalleşmenin de spor yapma alışkanlığını etkilediğini belirten MAC Co-CEO’su Mümtaz Demirci “Spor yaparken herhangi bir dijital uygulama kullananların sayısında da artış söz konusu. Bugün bu oranın %32’lere ulaştığını görüyoruz. Özellikle gençlerde bu oran %50 oranında karşılık buluyor. Z kuşağıyla dijitalleşme talebi arttı ve artmaya devam ediyor. MAC olarak biz de dijitalin gücünü kullanarak, toplumu harekete geçirmek için MAC+ uygulamamızı devreye aldık. ‘Sadece spora değil, kendine geldiğin yer’ mottomuzla üyelerimize zihnen, ruhen ve bedenen daha iyi bir yaşam sunmak için çalışıyoruz ve bu alandaki çalışmalarımızı www.macfit.com web sitemiz aracılığıyla düzenli olarak paylaşıyoruz. Dünyada benzeri olmayan ve tamamen ücretsiz MAC+ uygulamamız ile her yerde spor yapma ayrıcalığı sunuyoruz. 1 buçuk milyona ulaşan topluluğumuzla kurduğumuz iyi yaşam ekosistemimizin kalbini İyi Yaşam Topluluğu oluşturuyor. ‘İyi Yaşam Topluluğu’ odağımız ile her gün daha fazla insanın hayatına dokunarak, daha iyi bir yaşama adım atmalarını sağlamak amacıyla sporun yaşamın her alanına entegre olması için çalışmaya devam ediyoruz.”

FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula, Türkiye’de yeni bir çağ başladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “30 yaş üstü gençliğin çağı. O öbek büyüyor. Biz buna, ‘deneyimli gençlik’ diyoruz. Yaşam süremiz dünya ortalamasının üzerinde, 78 yıl, ama iyi yaşam süremiz 58’de duraksadı. Bu derin demografik değişim, sağlıklı bir hayatı daha önemli bir tansiyon haline getiriyor. Artık spor, günlük hayatın vazgeçilmezi. Sporun çeşitliliği artıyor, her an, her fırsat bir spor aktivitesine dönüştürülüyor. Türkiye, bu değişimin eşiğinde, geleceğin dinamik ve sağlıklı bireylerinin spora bakış açısı bugünden çok dramatik şekilleniyor.”

Türkiye genelinde yeni açılışlarla kulüp ağlarını genişletmeye devam eden MAC, 18 yeni kulüp açılışı ile 2024 yılı sonunda 13 ilde 123 kulübe ulaşma hedefini kararlılıkla hayata geçiriyor.

Araştırma Çıktıları:

• Türkiye’de aktif spor yapanların oranı 2019 yılında %26 iken bu oran 2024 yılında %35’e yükseldi.

• Türkiye’de 2024 yılında 15-65 yaş aralığındaki 58,1 milyon kişinin %35’i (20,3 milyon kişi) aktif olarak spor yapıyor.

• Türkiye’de aktif spor yapan 20,3 kişinin %45’i yürüyüş yaparken, %55’i 63 farklı branşla ilgileniyor.

• 63 farklı spor dalı arasında yürüyüş, fitness, futbol, voleybol, pilates, yüzme, tenis, boks gibi branşlar öne çıkıyor.

• Bu 63 farklı branşın arasında takım sporlarının oranı ise %48.

• Spor yaparken ana motivasyon kaynakları arasında “daha enerjik ve sağlıklı olmak” %58 oranı ile Türkiye genelinde öne çıkarken, formu korumak %39 oranıyla ikinci, dayanıklılığı arttırmak ise %36 oranıyla üçüncü sırada yer alıyor.

• Spor salonu tercih sebepleri arasında %28 oranıyla fitness uzmanlığı, %21 oranıyla hijyen ve %14 oranıyla sosyalleşmek ilk 3 seçenek olarak öne çıkıyor.

• Spor yaparken herhangi bir dijital uygulama kullananların oranı %32. Bu oran 15-24 yaş aralığında %50, 25-34 yaş aralığında ise %40.

• Spor yapmayanların %54’ü spor yapmama nedenini “zamanım yok” olarak belirtiyor.